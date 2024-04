Un temblor de magnitud 4,8 en Nueva Jersey se siente en toda Nueva York

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió los estados de Nueva York y Nueva Jersey este viernes, según el centro geológico de Estados Unidos (USGS).



La agencia informó de un temblor con una magnitud preliminar de 4,8, con epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York.



El temblor, que duró varios segundos, pudo sentirse en toda la Gran Manzana, desde Brooklyn hasta el Bronx o Manhattan, según pudo comprobar EFE y numerosos internautas en las redes sociales.



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anotó en la red social X que el terremoto "sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York".

I AM FINE — Empire State Building (@EmpireStateBldg) April 5, 2024





"Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos al público a lo largo del día", añadió Hochul.



El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York dijo a EFE que, hasta ahora, no se han registrado "mayores incidentes", y que las autoridades siguen "monitoreando" la ciudad



Por su parte, el equipo de la Alcaldía de Nueva York, indicó en X que por el momento no disponen de ningún informe de impactos y que están evaluando la situación.



"En caso de una réplica, tírese al suelo, cúbrase la cabeza y el cuello y cúbrase adicionalmente debajo de un mueble sólido, junto a una pared interior o en una puerta", advierte en X el vicealcalde de comunicaciones Fabien Levy.



En esta red social, fueron muchos los residentes de Nueva York y Nueva Jersey que indicaron haber sentido el temblor por unos segundo, hasta tal punto la etiqueta terremoto está entre las tendencias de X.



La cuenta de X del mítico rascacielos del Empire State Building, a modo de broma, posteó el siguiente mensaje: "I AM FINE" (Estoy bien).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es