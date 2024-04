Muere uno de los tres menores heridos en un tiroteo en un colegio de Finlandia

Uno de los tres menores que resultaron heridos este martes en un tiroteo ocurrido en un colegio de educación primaria de Vantaa (sur de Finlandia) ha fallecido y los otros dos están hospitalizados en estado grave, según un comunicado de la Policía finlandesa.



Las tres víctimas tienen doce años y eran compañeros de colegio del autor de los disparos, quien tiene la misma edad y fue detenido por la Policía cuando huía del lugar del suceso portando una pistola.



Según explicó la Policía en el comunicado, el autor de los disparos ha confesado su autoría y no ofreció resistencia cuando fue arrestado.



La Policía detalló también que el alumno fallecido murió en el mismo lugar del tiroteo, mientras que los dos heridos fueron trasladados urgentemente al hospital con heridas graves.



Un portavoz policial explicó en una rueda de prensa que la pistola con la que se cometió el crimen pertenecía a un familiar cercano del autor del tiroteo y contaba con la pertinente licencia.



Los investigadores no han hallado ningún indicio de que el detenido hubiera planeado el ataque, aunque por el momento desconocen el motivo.



El tiroteo se produjo poco después de las 9.00 hora local (6.00 GMT) en el colegio de Viertola, a pocos kilómetros del aeropuerto de Helsinki-Vantaa, un centro escolar en el que estudian cerca de 800 alumnos de entre siete y dieciséis años y trabajan 90 empleados.



Las autoridades desplazaron al lugar una decena de coches policiales y ambulancias y alertaron a la ciudadanía para que evitara transitar la zona de la escuela y no saliera de sus casas hasta nuevo aviso, según medios locales.



Poco después de las 10.00 hora local (7.00 GMT), la Policía comunicó que había detenido al sospechoso del tiroteo y que la situación estaba bajo control.



En las últimas dos décadas se han producido en Finlandia varios tiroteos indiscriminados con armas de fuego que han causado decenas de víctimas, entre ellos dos masacres en sendos centros educativos perpetrados por dos jóvenes que mataron a un total de 18 personas antes de suicidarse.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es