Secuestros masivos del crimen organizado en México

Los secuestros masivos perpetrados presuntamente por el crimen organizado llegaron al estado de Nuevo León, norte de México, donde varios integrantes de cuatro familias, se habla de 17 personas, fueron plagiados y trasladados al vecino estado de Tamaulipas, en donde ya son buscados por agentes del Ejército mexicano.



Este sábado, las comandancias de la cuarta Región Militar y la séptima Zona Militar, que abarcan lo estados de Tamaulipas y Nuevo León, emitieron un comunicado en relación a los recientes sucesos registrados en los ayuntamientos de Salinas Victoria y Ciénega de Flores.



“Atendiendo líneas de investigación relacionadas a estos hechos 100 agentes pertenecientes a las Unidades de Fuerzas Especiales salieron de la Ciudad de México, transportados por una aeronave con destino a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el fin de coadyuvar en las actividades de búsqueda y localización de las personas privadas de su libertad en citados municipios”, indicó la nota.



El reporte destacó que se tiene conocimiento que las víctimas fueron trasladadas a esa ciudad, fronteriza con Estados Unidos.



También se informó que ante los sucesos se reforzó el patrullaje aéreo en los referidos municipios con la llegada de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Guardia Nacional.



El viernes medios locales publicaron el presunto secuestro de 17 personas de cuatro familias a manos de integrantes de comandos armados que irrumpieron en sus domicilios, entre las víctimas se mencionan a varios menores de edad.



Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del estado no confirmó los sucesos, optando por reservar la información.



Estos secuestros masivos registrados en Nuevo León se suman a los acontecidos en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa en donde 66 integrantes de varias familias fueron plagiados, el pasado 22 de marzo.



Un día después, autoridades estatales informaron que en total se habían localizado a 58 personas de las 66 secuestradas, aunque el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, señaló que no podían hablar de forma estricta de un secuestro, pues quienes aparecieron no han interpuesto denuncia alguna.



En tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó, el pasado lunes, el secuestro de 66 personas a un enfrentamiento de bandas el pasado viernes 22 de marzo por presuntos integrantes de grupos criminales, aunque durante el sábado y el domingo aparecieron 58, entre ellos 22 niñas y niños.

