Los republicanos que investigan a Biden lo invitan a declarar en un comité del Congreso

El Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los republicanos, invitó este jueves al presidente del país, el demócrata Joe Biden, a dar su testimonio para responder por los presuntos negocios de su familia con empresas extranjeras.



En una carta, el líder de este comité, el republicano James Comer, asegura tener pruebas de que el mandatario y sus familiares recibieron "más de 24 millones de dólares" por parte de agentes extranjeros de países como China, Ucrania, Rusia y Rumanía.



"El comité no ha encontrado un servicio legítimo que amerite estos lucrativos pagos", subrayó la misiva, y resaltó que el presidente debería explicar "bajo juramento" su participación en las "fuentes de ingresos de su familia".



Los legisladores republicanos, quienes controlan la mayoría de la Cámara Baja, llevan meses investigando supuestas "irregularidades" en los negocios de Biden y su familia, aunque no han aportado pruebas que impliquen al mandatario.



Como parte de estas pesquisas, el hijo del presidente, Hunter Biden, compareció ante el Congreso a finales de febrero, donde rechazó los señalamientos de los republicanos.



La oposición acusa al presidente demócrata de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) para ayudar a Hunter Biden y a otros familiares en supuestos negocios irregulares con "enemigos" del país.



El pasado mes de diciembre, la Cámara de Representantes autorizó iniciar una investigación para un juicio político ('impeachment') contra Biden. Sin embargo, los legisladores no han demostrado suficiente apoyo o voluntad política para seguir adelante con el proceso.



James Comer señaló la semana pasada que referirá al Departamento de Justicia los hallazgos de su investigación, en vez de forzar de nuevo una votación de juicio político.

