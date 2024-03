El Parlamento de Tailandia aprueba la ley de matrimonio igualitario

El Parlamento tailandés aprobó este miércoles la ley de matrimonio igualitario, el paso legislativo más importante para convertir a Tailandia en el tercer país de Asia en legalizar las uniones entre personas LGTBI.



La nueva ley fue aprobada en su tercera y última lectura con 399 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones en la Cámara Baja, dominada por la coalición gubernamental liderada por el partido Pheu Thai.



Algunos de los diputados que intervinieron en la sesión de hoy lucieron banderas y adornos con los colores de la bandera arcoíris LGTBI y celebraron la aprobación con aplausos y abrazos.



Entre los cambios fundamentales que incluye está la denominación de un matrimonio de "un hombre y una mujer" a "dos personas" y la modificación en el estatus legal de "marido y mujer" a una "pareja casada" sin género, además de garantizar a las uniones LGTBI los mismos derechos de los que disfrutan actualmente las heterosexuales.



Tras la aprobación hoy de esta legislación, que empezó a debatirse en el Parlamento el pasado 21 de diciembre, aún debe superar un par de pasos formales hasta convertirse en ley, como lograr el respaldo final del Senado y su publicación en el boletín oficial del Estado tras ser rubricada por el rey de Tailandia.



Una vez entre en vigor, aproximadamente a finales de año, Tailandia se convertirá en el tercer país asiático en reconocer el matrimonio igualitario, tras Taiwán y Nepal, y el primero en el sudeste asiático.



Pese a que el país cuenta con una de las comunidades LGTBI más grandes y visibles de toda Asia, los activistas ponderan que las conservadoras leyes tailandesas no reflejan los cambios y actitudes de la sociedad en las últimas décadas.



El año pasado, la Cámara Baja ya había debatido varios proyectos de ley similares, pero no llegó a aprobar ninguna propuesta antes de la disolución del Legislativo previo a las elecciones del pasado mayo, en las que el reformista Avanzar se impuso con una arrasadora victoria, aunque no consiguió formar Gobierno.

