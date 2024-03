Biden y Trump ganan las primarias de sus respectivos partidos en Luisiana

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump (2017-2021) se proclamaron ganadores en las primarias demócratas y republicanas, respectivamente, que se celebraron este sábado en el estado sureño de Luisiana, según las proyecciones de la cadena ABC y el rotativo The New York Times.



Trump, de 77 años, se hizo con los 47 delegados de Luisiana, lo que sirve sobre todo para resaltar el amplio apoyo que recibe entre los votantes republicanos, dado que ya se había garantizado ampliamente los delegados que necesitaba (1.215) para ganar su nominación en la carrera republicana.



Trump sumaba hasta ahora 1.631 delegados, con lo que tenía ya asegurada su nominación de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.



Con el 49 % de los votos escrutados, Trump alcanzaba el 90 %, seguido de la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley (7 %), y, en tercer lugar, el gobernador de Florida, Ron DeSantis (1 %), los dos últimos ya retirados de la contienda republicana, según los resultados de la división de noticias ABC News.



Por su parte, Biden, de 81 años, que cuenta ya con 2.464 delegados y supera con gran holgura los 1.968 que necesitaba para hacerse con la nominación demócrata, ganó también los 42 delegados que estaban en juego en Luisiana, en el Golfo de México, cuyos centros de votación cerraron a las 20:00 horas CDT (02:00 GMT).



Con el 55 % de los votos escrutados, el demócrata alcanzaba el 87 %, seguido de la autora estadounidense de libros de autoayuda Marianne Williamson (5 %).



En cuanto al caucus demócrata en Misuri, que tiene 64 delegados en juego, los resultados no se darán a conocer hasta el próximo lunes. Trump se proclamó ganador de este caucus el pasado 2 de marzo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es