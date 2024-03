Los muertos en la Franja de Gaza rozan los 32.000 tras los últimos ataques israelíes

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza tras los últimos ataques israelíes alcanzó este jueves los 31.988 y 74.188 heridos, tras 167 días de guerra en el enclave palestino, según las últimos datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.



En las últimas 24 horas, el ministerio gazatí denunció que las tropas israelíes cometieron "7 masacres" contra familias en la Franja dejando 65 muertos y que al menos 92 heridos fueron trasladados a los hospitales.



Además, las autoridades palestinas recuerdan que al menos unas 7.000 personas siguen bajo los escombros y en las calles, donde los equipos de rescate y las ambulancias no los pueden localizar ante la falta de comunicaciones, o bien no pueden llegar por la intensidad de los bombardeos.



La agencia palestina Wafa informó de que los bombardeos israelíes contra ciudad de Gaza en la última jornada se intensificaron dejando decenas de civiles palestinas muertos y heridos, sobre todo mujeres y niños.



También denunció que los ataques con "misiles, artillería y disparos" contra el complejo médico de Al Shifa, en la capital gazatí, no cesan por parte de las tropas israelíes provocando la muerte de decenas de personas y dejando varios heridos.



El Ejército israelí, por su parte, informó hoy de que sus operaciones dentro del centro hospitalario más grande de la Franja de Gaza han logrado "eliminar a más de 140 terroristas" y detener a más de 600 personas sospechosas, sin dañar "pacientes, civiles y equipos médicos".



La agencia palestina, sin embargo, indicó que las tropas israelíes hicieron estallar esta mañana el edificio quirúrgico especializado del hospital Al Shifa y que amenazaron con evacuar a todos los que permanecen dentro del hospital.



Las familias que permanecen dentro del complejo médico siguen pidiendo tanto a la Cruz Roja como a las instituciones internacionales que acudan a rescatarlos, según Wafa.



"Un helicóptero de las fuerzas armadas israelíes abrió fuego contra casas que rodean el hospital Shifa", añadió la agencia palestina.



Por otra parte, Wafa también indicó que por cuarta vez aviones de combate bombardearon el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave y uno de los puntos más castigados por la ofensiva israelí.

