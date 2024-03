La comisión Electoral confirma la victoria de Putin con 87,28% de los votos

La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Panfílova, confirmó hoy la victoria con un 87,28 % de los votos de Vladímir Putin en los comicios presidenciales celebrados entre el 15 y 17 de marzo.



"Sobre los resultados generales de la votación, 76.277.708 electores votaron por la candidatura de Vladímir Putin, lo cual representa el 87,28 % de los votos", afirmó Panfílova al presentar los resultados oficiales definitivos en rueda de prensa.



Panfílova comparó estos resultados con el año 2018 -cuando todavía no había estallado la guerra en Ucrania- y señaló que la cantidad de personas que votó por Putin se incrementó prácticamente en 20 millones, un hecho que vinculó a un mayor número "de electores con una posición civil más firme".



"Muchos de los que le apoyaban (a Putin en 2018) simplemente no participaron aquellas elecciones porque todo estaba tranquilo y vivían cómodamente. Ahora comprendieron que eso no es suficiente", dijo.



Además, informó que por el candidato del Partido Comunista de Rusia, Nikolái Jaritónov, votaron 3.768.470 electores (4,31 %); por el representante del partido liberal Gente Nueva, Vladislav Davankov, 3.362.484 electores (3,85 %), y por el líder del partido ultranacionalista LDPR, Leonid Slutski, 2.797.629 electores (3,2 %).



"Establecimos que la participación final en las elecciones a la presidencia de Rusia fue de un 77,49 % de los votantes inscritos en las listas electorales. En total, en las elecciones participaron 87.576.075 electores. La historia moderna de Rusia no había registrado un indicador semejante", indicó.



Destacó que las recientes encuestas demuestran "la alta calidad de la campaña celebrada, que garantizó la total veracidad del recuento de votos y, consecuentemente, confirman su indudable legitimidad".



La oposición rusa ha denunciado la falsificación masiva en estas elecciones a través de la movilización forzosa de los empleados públicos y la manipulación del escrutinio, y ha exigido a Occidente que no reconozca a Putin como presidente legítimo de Rusia.



Los países occidentales y la OTAN han denunciado que las elecciones rusas no fueron libres y se negaron a reconocer los resultados de la votación celebrada en las regiones ucranianas anexionadas por Moscú en septiembre de 2022.



Panfílova rechazó las críticas de Occidente al señalar que para los países "inamistosos", que "declararon sin tapujos que su principal objetivo es debilitar a Rusia", solo son independientes los candidatos que sirven a sus intereses.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es