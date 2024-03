China responde a EE.UU. que "no tiene derecho a intervenir" en sus disputas con Filipinas

China aseguró este martes que Estados Unidos "no es parte" de los asuntos del mar de China Meridional y que, por tanto, "no tiene derecho a intervenir" en las disputas marítimas entre Pekín y Manila.



El portavoz de la Cancillería china Lin Jian afirmó en una rueda de prensa que la cooperación militar entre Estados Unidos y Filipinas "no debe perjudicar la soberanía y los derechos marítimos de China" en dichas aguas ni "respaldar reclamaciones ilegales".



Lin respondía así al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que declaró hoy desde Manila que su país defenderá los ataques contra barcos filipinos "en cualquier lugar" del mar de China Meridional, en medio de un aumento de las tensiones entre Pekín y Manila por la soberanía de territorios en esas aguas.



El portavoz subrayó que China "continuará tomando las medidas necesarias para defender firmemente su soberanía territorial y sus derechos marítimos", así como "para mantener la paz y la estabilidad" en el mar de China Meridional.



Filipinas y China se acusan mutuamente desde hace meses de colisiones e incidentes menores entre barcos -en ocasiones guardacostas- de ambos países en aguas cercanas a territorios que ambos reclaman, entre ellos en el archipiélago Spratly, del mar de China Meridional.



Ninguno de estos incidentes ha activado hasta el momento el tratado de mutua defensa entre EE.UU. y Washington, que se cuida de especificar en qué tipo de situación intervendría.



El Gobierno chino reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, aguas ricas en recursos y claves para el comercio mundial, por "razones históricas", disputándose territorios también con Malasia, Vietnam, Taiwán y Brunéi.

