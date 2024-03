Arranca la tercera y última jornada de las elecciones presidenciales rusas

Rusia celebra hoy la tercera y última jornada de las elecciones presidenciales, en las que ya ha participado más de la mitad de los 112 millones de rusos llamados a las urnas.



En este país de once husos horarios, los colegios abrieron a las 20.00 GMT del sábado en la península de Kamchatka y cerrarán a las 18.00 GMT del domingo en el enclave báltico de Kaliningrado, tras lo que se conocerán los primeros resultados oficiales preliminares.



Según informó la Comisión Electoral Central (CEC), viernes y sábado ejercieron su derecho al sufragio más del 50 % de los votantes, mientras 2,6 millones lo hicieron por adelantado, muchos de ellos soldados y habitantes de las regiones ucranianas anexionadas por Rusia.



Las primeras 24 horas de votación estuvieron marcadas por una veintena de incidentes como el lanzamiento de cócteles mólotov contra colegios electorales y el rociado de tinta y pintura en las urnas, que invalidaron unos pocos cientos de papeletas.



La CEC se congratuló de que ni esos incidentes, ni los ataques cibernéticos "sin precedentes" ni las incursiones fronterizas ucranianas, que dejaron varios muertos, hayan impedido que los rusos acudieran en masa a votar en las octavas elecciones presidenciales de la historia de este país desde 1991.



Mientras los sociólogos reconocen que no esperaban tan alta participación, la oposición sospecha que las autoridades han recurrido al recurso administrativo a la hora de obligar a votar a los empleados del sector público, granero electoral del candidato del Kremlin, Vladímir Putin.



Mientras la CEC y el Defensor del Pueblo ruso negaron la existencia de irregularidades, los observadores independientes denunciaron algunos casos de manipulación electoral.



Putin, que cuenta con una intención de voto de más del 80 %, según los sondeos oficiales, podría lograr su victoria electoral más holgada desde que llegara al poder en el año 2000.



Sus tres rivales son el representante del partido Gente Nueva, Vladislav Davankov, y el comunista Nikolái Jaritónov, que cuentan con el 6 % de apoyos entre los encuestados, y el ultranacionalista Leonid Slutski, que ronda el 5 % de apoyos.



Mientras, pese a la advertencia de la Fiscalía, la oposición al Kremlin mantiene en pie su convocatoria "Mediodía sin Putin", que consiste en acudir a la puerta de los colegios electorales a las 12 del domingo para mostrar su repulsa al jefe del Kremlin, acción que fue apoyada antes de morir por el líder opositor, Alexéi Navalni, y ahora por su viuda, Yulia.



Unos 4,5 millones de electores pueden votar en las zonas ocupadas por el ejército ruso en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).



Ucrania tachó de "farsa" las elecciones en esas regiones, que suponen una quinta parte del territorio del país, votación que también fue condenada por el secretario general de la ONU, António Guterres.



Tras la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, sus correligionarios -que responsabilizan directamente a Putin- llamaron a Occidente a no reconocer los resultados electorales.

La participación presencial supera el 60%

La participación presencial en la elecciones presidenciales rusas superaba el 60 por ciento a falta de poco más de 10 horas para el cierre de los últimos centros de votación, informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC) del Rusia.



Para las 10.15 hora de Moscú (07.15 GMT), la participación era del 61,09 por ciento, según datos publicados en la página web de CEC.



Estos datos no incluyen el voto electrónico a distancia, sino que se refiere al porcentaje del censo, cifrado en 112 millones de electores, que ha acudido a los colegios electorales desde el viernes, cuando comenzó el proceso de tres días de votación.



En la primera jornada de las elecciones en las que aspira a su quinto mandato el presidente de Rusia, Vladímir Putin, votó a distancia desde su residencia campestre de Novo-Ogariovo, situada en las afueras de Moscú.



