Rusia celebra la segunda jornada de las elecciones presidenciales

Rusia celebra este sábado la segunda jornada de las elecciones presidenciales en las que el viernes participó casi un tercio de los 112 millones de rusos llamados a las urnas.



Según la Comisión Electoral Central (CEC), más de un 30 % de los rusos ejerció la víspera su derecho al sufragio, a lo que hay sumar los 2,6 millones que votaron por adelantado debido a la guerra en Ucrania.



El viernes varias personas fueron detenidas por rociar tinta, pintura y antiséptico en urnas, o lanzar cócteles mólotov contra colegios electorales.



Además, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó ayer a Ucrania de intentar torpedear su reelección con ataques e incursiones fronterizas.



"Con el fin de torpedear las elecciones, atemorizar a la gente, en varias regiones fronterizas con Ucrania el régimen neonazi de Kiev planeó e intenta ejecutar acciones militares demostrativas (...) Estos ataques enemigos no pueden quedar y no quedarán impunes", afirmó al presidir por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, a la que asistió el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú.



Al menos dos civiles rusos murieron en el ataque perpetrado con 15 misiles Vampire contra Bélgorod; después de que, por su parte, Moscú atacara el viernes una zona residencial de la ciudad ucraniana de Odesa con un saldo de 14 muertos y 46 heridos.



Putin, de 71 años, votó la víspera desde su despacho en un intento de promover el voto electrónico, considerado fraudulento por la oposición.



Según los sondeos oficiales, Putin cuenta con una intención de voto de más del 80 %, por lo que podría lograr su victoria electoral más holgada desde que llegara al poder en el año 2000.



El representante del partido Gente Nueva, Vladislav Davankov, y el comunista Nikolái Jaritónov cuentan con el 6 % de apoyos entre los encuestados. Mientras, el ultranacionalista Leonid Slutski ronda el 5 % de apoyos.



Parte de la oposición al Kremlin ha decidido apoyar a Davankov, cuya posición sobre la guerra es ambigua, mientras otros han llamado a acudir a las 12 de la mañana del domingo a los colegios en la acción conocida como 'Mediodía sin Putin', cuyos participantes han sido amenazados con expedientes penales por la Fiscalía rusa.



Unos 4,5 millones de electores pueden votar en las zonas ocupadas por el ejército ruso en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).



Tras la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, sus correligionarios -que responsabilizan directamente a Putin- llamaron a Occidente a no reconocer los resultados electorales.

