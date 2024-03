Rusia derriba 15 drones en dos de sus regiones fronterizas con Ucrania

Los sistemas de defensa antiaéreas rusos derribaron en las últimas horas un total de 15 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod y Kursk, ambas fronterizas con Ucrania, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.



Según el comunicado castrense, publicado en Telegram, en la región de Bélgorod fueron abatidos doce drones, once de ellos durante la pasada noche y el restante esta mañana.



Otros tres aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la vecina región de Kursk.



Defensa no informó de víctimas ni destrucciones como resultado de los ataques.



Ante la falta de munición para artillería, Kiev recurre a los drones de fabricación propia para golpear la retaguardia rusa, en particular fábricas de armamento, refinerías y depósitos de combustible.



Este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció que los ataques ucranianos contra el territorio de Rusia buscan interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país los próximos días 15, 16 y 17 y en las que él aspira a la reelección para un quinto mandato.

