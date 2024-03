Putin: Ucrania ataca a Rusia para interferir en las elecciones presidenciales

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que los ataques ucranianos contra el territorio ruso buscan interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país los próximos días 15, 16 y 17, y en las que él aspira a la reelección para un quinto mandado.



El jefe del Kremlin indicó que los recientes ataques contra distintas regiones de Rusia tienen como trasfondo los fracasos de Ucrania en el frente, por lo que Kiev necesita exhibir algo, en una entrevista con la televisión estatal Rossía-1 y la agencia oficial RIA Nóvosti, extractos de la cual fueron difundidos este miércoles.



"Sin embargo, el objetivo principal, no tengo ninguna duda, es, si no perturbar las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos", subrayó.



Agregó que los ataques contra el territorio ruso buscan, en segundo lugar, generar un "efecto informativo".



"Y en tercer lugar, si al menos algo resulta, tener alguna oportunidad, algún argumento, alguna carta de triunfo en un posible futuro proceso de negociación", resumió Putin.



El presidente ruso reiteró que Rusia está preparada para entablar negociaciones con Ucrania.



"Sí, estamos preparados, pero solo para negociaciones que no se basen en algunos deseos tras el uso de psicofármacos, sino en las realidades que se han creado, como se suele decir en estos casos, en el terreno", recalcó.



La entrevista íntegra con el mandatario será emitida hoy mismo a las 07.00 GMT.

