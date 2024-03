El Supremo indio da un ultimátum para revelar las donaciones anónimas a partidos políticos

El Tribunal Supremo de la India dio este lunes un ultimátum al estatal State Bank of India (SBI) para que revele mañana las donaciones anónimas que recibieron los partidos políticos en los últimos cinco años sen un plan de bonos electorales que declaró inconstitucional el mes pasado.



El presidente del máximo órgano judicial, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, ordenó al banco estatal publicar los detalles "antes del cierre del horario comercial" del 12 de marzo, rechazando así la petición del SBI de publicar estos datos en un plazo de tres meses.



"Ordenamos que la Comisión Electoral de la India recopile la información y publique los detalles en su sitio web oficial no más tarde de las 17:00 horas (11:30 GMT) del 15 de marzo", agregó el juez.



Este veredicto se produce casi un mes después de que el Supremo declarase inconstitucional un plan de bonos electorales que permitía la financiación anónima de los partidos políticos por parte de individuos o empresas, y que principalmente beneficiaron al gobernante Bharatiya Janata Party (BJP).



Los bonos electorales podían ser adquiridos únicamente en el SBI por individuos o empresas de forma anónima, para ser canjeados posteriormente por los partidos políticos a los que fuesen destinados.



El Supremo tumbó dicho plan, que fue introducido en 2018 por el Gobierno indio bajo el pretexto de que ayudaría a limpiar el opaco sistema de contribuciones a las arcas de los partidos, entendiendo que infringía el derecho a la información de los electores.



Además, instó al SBI a publicar antes del 6 de marzo quién los compró entre el 12 de abril de 2019 y la actualidad, así como a qué partido político fueron a parar.



El banco, no obstante, reclamó hoy más tiempo para disponer de esa información, asegurando que los datos de los donantes y del reembolso del dinero se encontraban separados y debía volver a unirlos.



Según la Asociación para las Reformas Democráticas, especializada en el monitoreo de las elecciones indias, los partidos políticos de la India recibieron unos 1.463 millones de dólares mediante este plan entre 2018 y enero de 2024, de los cuales más de la mitad -unos 800 millones de dólares- fueron a parar al BJP, liderado por el primer ministro, Narendra Modi.



La India prevé celebrar entre abril y mayo las elecciones generales, las más grandes del mundo con unos 960 millones de votantes convocados a las urnas, y donde Modi parte como el gran favorito para encadenar un tercer mandato consecutivo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es