Erdogan anuncia que las municipales serán sus últimas elecciones al frente de Turquía

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, de 70 años, aseguró este viernes que las elecciones municipales convocadas para el próximo 31 de marzo serán las últimas en las que él participará, informó la agencia estatal turca Anadolu.



"Este para mí es un final. De acuerdo con el mandato dado por la ley, estas son las últimas elecciones para mí", dijo el jefe de Estado y Gobierno en una reunión con la fundación TÜGVA.



Erdogan no es candidato en estos comicios, pero desarrolla desde hace semanas una incansable actividad de mítines en todo el país para presentar a los votantes a los candidatos de su partido, el islamista AKP, a las alcaldías.



"Las elecciones del 31 de marzo son un punto de inflexión para Turquía. Todo el mundo islámico mira a Turquía. Aunque no son elecciones generales, sino locales, todos se preguntan qué resultado conseguirá el AKP", recordó Erdogan.



El mandatario ha dejado claro a sus seguidores que su objetivo principal es recuperar para su partido la alcaldía de Estambul, que él mismo dirigió entre 1994 y 1998, pero que el AKP perdió en 2019 ante la victoria del candidato socialdemócrata Ekrem Imamoglu.



La Constitución limita a dos mandatos el cargo del presidente, por lo que Erdogan no se podrá presentar en 2028, salvo si el Parlamento decide destituirlo y convocar elecciones anticipadas.



Erdogan inició su carrera política como alcalde de Estambul, la ciudad en la que nació en 1954, antes de fundar en 2001 el conservador e islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP), con el que ganó las elecciones generales de 2002 y fue primer ministro durante más de once años (2003-2014).



Tras ser elegido presidente en 2014, convocó un referéndum constitucional en 2017, que ganó con escasa mayoría y que transfería al cargo de presidente las funciones del jefe de Gobierno, aboliendo el cargo de primer ministro.



Fue reelegido en 2018 y nuevamente en 2023, lo que en opinión de la oposición ya era anticonstitucional, al ser su tercer mandato como presidente, pero Erdogan aseguraba que al modificarse las atribuciones del cargo por la reforma de la Carta Magna en 2017, el primer mandato no debía contarse a estos efectos.



"Después de obtenerse el resultado (de las elecciones del 31 de mayo) pasaré el testigo a los hermanos que vendrán después de mí", dijo Erdogan hoy ante representantes de la fundación.

