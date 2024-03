Taiwán contraatacará si aviones o buques de guerra chinos penetran en su territorio

El Ejército taiwanés contraatacará si aviones o buques de guerra chinos penetran en territorio insular, amparándose en el "derecho a la autodefensa", señaló este viernes el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán.



"Si aviones o barcos enemigos invaden nuestro espacio aéreo y aguas territoriales y no se dispersan después de llevar a cabo operaciones de identificación, interceptación, transmisión y desalojo, el país puede autorizar legalmente a los comandantes en el frente a tomar las contramedidas apropiadas para mantener la seguridad de la defensa nacional", subrayó el MDN en un comunicado.



El texto se difundió tras la comparecencia de este jueves del ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, en el Yuan Legislativo (Parlamento), en donde reconoció un cambio de criterio en torno a la definición de "primer ataque" por parte de China, que considera a la isla una provincia rebelde.



Si bien el exministro de Defensa taiwanés Tang Yao-ming (2002-2004) definió ese primer ataque como el uso de cañones, artillería o misiles contra Taiwán, ahora esa concepción ha cambiado, debido al incremento de actividades de "zona gris" de China que pretenden desestabilizar la isla sin necesidad de efectuar un disparo, señaló Chiu.



Por ese motivo, en lugar de esperar que el Ejército chino realice ese "primer disparo", las Fuerzas Armadas de la isla interpretarán como agresión militar el "primer movimiento", definido como la incursión de barcos y buques de guerra chinos más allá de la "frontera" taiwanesa.



Durante la audiencia, Chiu no especificó exactamente cuál era esa "frontera", pero en anteriores sesiones parlamentarias se refirió al límite de las aguas territoriales y el espacio aéreo de Taiwán.



"Una vez que el Ejército Popular de Liberación (PLA) ha dado el primer paso, las Fuerzas Armadas tienen derecho a contrarrestar ese primer movimiento. Nosotros no daremos ningún primer paso, sólo contraatacaremos", agregó el ministro, según la agencia estatal de noticias CNA.



El ministro señaló que la definición se ajustó poco después de que asumiera el cargo en febrero del 2021, y especialmente a raíz de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán en agosto de 2022, que enfureció a China.



Respecto al aumento del presupuesto de defensa chino equivalente al 7,2 % de su producto interior bruto (PIB), Chiu afirmó que la isla no pretende iniciar ninguna "carrera armamentística" con China, debido a las grandes diferencias de tamaño y recursos entre ambos territorios.



Así, el Ejército taiwanés se fortalecerá a través de "otros métodos", incluido un mejor entrenamiento de sus soldados, aseveró el ministro.



El Gobierno isleño ha elevado su presupuesto de defensa nacional hasta un récord de 600 700 millones de dólares taiwaneses (19.036 millones de dólares, 17.545 millones de euros) este año, con el propósito de contener la creciente presión del Ejército chino.

