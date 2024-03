La investigación del Ejército israelí: Las tropas no dispararon contra el convoy de ayuda

El Ejército israelí reveló este viernes las conclusiones de su investigación sobre la masacre de civiles gazatíes durante el reparto de comida en ciudad de Gaza el 29 de febrero, y asegura que sus tropas "no dispararon contra el convoy humanitario".



"La revisión del comando encontró que las tropas no dispararon contra el convoy humanitario, pero sí contra varios sospechosos que se acercaron a las fuerzas cercanas y representaron una amenaza para ellas", afirma su investigación publicada hoy.



Ese día, 118 gazatíes murieron y más de 700 resultaron heridos cuando unas 12.000 personas esperaban la llegada de un convoy de ayuda y, según el Ejército, la muchedumbre hambrienta se abalanzó sobre los camiones en una estampida, que provocó que muchos murieran asfixiados; aunque fuentes palestinas aseveran que las víctimas presentaban heridas de bala y metralla.



El comandante en jefe del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Yaron Finkelman presentó el martes al Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, las conclusiones de la revisión del comando sobre la secuencia de acontecimientos durante la operación humanitaria para llevar convoyes de ayuda al norte de Gaza el 29 de febrero; que fueron publicadas este viernes.



"La revisión del comando revela que mientras los camiones viajaban hacia los centros de distribución, una multitud de unos 12.000 habitantes de Gaza se reunieron a su alrededor y los saquearon. Se produjeron incidentes con daños importantes a civiles debido a la estampida y atropellos de personas por parte de los camiones", asegura la investigación sobre lo ocurrido.



Durante la aglomeración, decenas de habitantes "avanzaron hacia las tropas cercanas y llegaron a escasos metros de ellas, representando una amenaza real", a lo que las fuerzas respondieron con "fuego de precaución para distanciar a los sospechosos", indica la versión militar.



"Mientras los sospechosos continuaban avanzando hacia ellos, las tropas dispararon precisamente contra varios de ellos para eliminar la amenaza", agregan.



El Ejército mantuvo desde el principio que se produjeron dos incidentes separados: la estampida donde murieron la mayoría de las víctimas, y el tiroteo, que según ellos, no se produjo justo donde estaba el convoy de ayuda y que fue "fuego de precisión" hacia unas decenas de personas.



Sin embargo, fuentes médicas del hospital Shifa, donde atendieron a casi todas las víctimas, aseguraron que llegaron con heridas de metralla y bala, algo que corroboró un equipo de la ONU que justo en esas fechas había logrado llegar a ciudad de Gaza para entregar equipamiento médico y combustible al centro.



El gobierno gazatí controlado por Hamás sostuvo siempre que se trató de una "masacre deliberada y premeditada" y acusó a Israel de querer matar de hambre a la población del norte del enclave, donde unas 700.000 personas están en riesgo de hambruna.



En las dos últimas semanas ha muerto una veintena de personas por malnutrición y deshidratación en la Franja, la mayoría bebés, pero también un anciano y un adolescente de 15 años, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que eleva a más de 30.800 el total de muertos en cinco meses de ofensiva israelí.



El Ejército informó de que el incidente seguirá siendo estudiado por el Mecanismo de Evaluación e Investigación de Hechos (FFAM), un organismo examinador independiente responsable de analizar incidentes excepcionales que ocurrieron durante los combates, que elaborará sus propias conclusiones.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel otorgan gran importancia a los esfuerzos humanitarios y hacen muchos esfuerzos para facilitar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y mejorar los mecanismos existentes", indicó.



Sin embargo, la comunidad internacional en las últimas semanas ha insistido a Israel en la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria a la Franja, especialmente EEUU, que el pasado sábado comenzó lanzamientos por aire de alimentos y tiene previsto instalar un muelle frente a la costa de enclave para hacer llegar ayuda por mar desde Chipre.

