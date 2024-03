La armera del rodaje de 'Rust' es declarada culpable de homicidio involuntario

Un tribunal del Primer Distrito Judicial de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.) halló este miércoles culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutiérrez Reed, armera durante el rodaje del filme 'Rust' en el que falleció accidentalmente la directora de fotografía Halyna Hutchins en 2021.



La también responsable del protocolo de seguridad, que fue absuelta de otro cargo de manipulación de pruebas, se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de cárcel y recibió una orden de prisión preventiva después del veredicto alcanzado por el jurado tras dos semanas de testimonios.



Gutiérrez-Reed -primera persona en ser juzgada por este caso- era considerada por la Fiscalía como la "principal culpable" de la muerte de Hutchins el 21 de octubre de 2021 en un tiroteo en el que también estuvo involucrado el actor Alec Baldwin, cuyo proceso judicial comenzará el 9 de julio.



La armera fue quien cargó la pistola de utilería que posteriormente utilizaría Baldwin durante la grabación y de la que salió la bala que mató a Hutchins. El director de 'Rust', Joel Souza, también resultó herido en este incidente.



El jurado coincidió mayoritariamente este miércoles en que Gutiérrez-Reed actuó de forma negligente al no comprobar debidamente que la munición del revólver del calibre 45 usado en el rodaje de este wéstern no era real, por lo que la muerte de la directora de fotografía fue una "consecuencia previsible" de su forma de proceder.



Por su parte, la fiscal especial Kari Morrissey determinó en su alegato final que las acciones de la armera constituyeron un "incumplimiento asombroso" del protocolo de seguridad a la hora de grabar escenas con armas establecido en la industria cinematográfica.



La defensa legal de Gutiérrez-Reed defendió durante todo el proceso que la reducción de gastos en materia de seguridad para realizar esta película, de la que Baldwin también ejercía como productor, provocó que ella tuviera una carga de trabajo excesiva y no pudiera centrarse en las tareas puramente relacionadas con las armas y la munición.



La armera también fue acusada en los meses previos a este juicio de consumir cocaína durante el rodaje de 'Rust' y de haber manipulado pruebas tratando de ocultar las drogas a través de un miembro de su equipo el día de las pesquisas policiales en el set.



Sin embargo, estas acusaciones no pudieron ser demostradas y el cargo adicional que pesaba en su contra fue desestimado este miércoles.



El juicio contra la armera incluyó como testigos a Souza; al primer ayudante de dirección Dave Halls, que evitó ir a la cárcel aceptando un acuerdo de culpabilidad; a la productora Gabrielle Pickle; así como al veterano armero Thell Reed (padrastro de Hannah) y a representantes de la empresa proveedora de los cartuchos para el rodaje.



El año pasado, gran parte del reparto y el equipo original de 'Rust' volvieron a reunirse en el estado de Montana para terminar el rodaje de la película en lo que la producción describió como un homenaje a Halyna Hutchins con su marido como productor ejecutivo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es