Ucrania derriba 38 de los 42 drones Shahed lanzados contra su territorio por Rusia

Las defensas aéreas ucranianas derribaron anoche sobre distintos óblasts del centro, el sur, el oeste y el noreste del país 38 de los 42 drones kamikaze Shahed con los que Rusia atacó territorio de Ucrania, según ha informado este miércoles la Fuerza Aérea de Kiev.



Los aparatos no tripulados fueron lanzados desde cuatro zonas distintas de la península ocupada de Crimea y del suroeste de Rusia. Las interceptaciones se produjeron en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk (centro), Odesa y Jersón (sur), Jmelnitski, Cherkasi y Vínitsia (oeste) y Járkov y Sumi (noreste).



En la capital homónima de la región de Sumi tres de los aparatos no tripulados han impactado en objetivos, según las autoridades locales, que no han dado por el momento más detalles sobre las infraestructuras dañadas.



Los drones rusos también han producido destrozos en el óblast occidental de Jmelnitski, donde algunas localidades se han quedado sin electricidad como consecuencia del ataque.



Rusia ataca casi cada noche territorio ucraniano con drones Shahed, una tecnología adquirida a Irán y que también ha empezado a producir.



Los Shahed son relativamente baratos y son capaces de alcanzar objetivos a unos mil kilómetros de distancia.

