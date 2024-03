Francia asegura que no se superará el "umbral de la beligerancia" con Rusia

El ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné, justificó que el presidente, Emmanuel Macron, no excluyera el envío de tropas europeas a Ucrania para mantener una "ambigüedad estratégica" de cara a Rusia, pero hizo hincapié en que ni se ha superado ni se superará "el umbral de la beligerancia".



Séjourné, en una entrevista al canal LCI emitida el martes por la noche, quiso aclarar la posición de Francia con sus aliados, tras las discrepancias públicas manifestadas por muchos dirigentes a raíz de lo dicho por Macron el pasado 26 de febrero, en el sentido de que no descartaba una implicación con soldados en Ucrania.



"El marco es muy claro", afirmó el jefe de la diplomacia francesa, que precisó que consiste en "hacer fracasar a Rusia sin hacer la guerra a Rusia".



Reconoció que en el encuentro sobre el apoyo a Ucrania que el presidente francés organizó el 26 de febrero, en el que participaron los dirigentes de muchos de esos países aliados, no se abordó la cuestión de una posible intervención con tropas.



Según su versión, de lo que sí se trató fue de "las acciones que podrían haber conducido a una presencia sobre el terreno" para el desminado o por ataques cíbernéticos.



"No hemos superado nunca el umbral de la beligerancia y no lo superaremos", aseguró el ministro, que justificó las polémicas palabras de Macron sobre la eventualidad de un envío de tropas a Ucrania para "añadir ambigüedad estratégica a nuestro enfoque y transmitir el mensaje a Rusia de que seguiremos en este marco inestable" de apoyo a Kiev.



Séjourné recibió este martes en París a la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, para clarificar las cosas tras las disonancias entre París y Berlín por las controvertidas declaraciones del presidente francés.



Preguntado sobre si Francia se implicaría militarmente en el caso de un ataque ruso a alguna de las repúblicas bálticas, su respuesta fue que "no sólo Francia" sino también los países de la OTAN y los de la Unión Europea porque "tenemos cláusulas de seguridad" tanto en la UE como en la Alianza Atlántica para el caso de que alguno de sus miembros sea atacado.



De hecho, avanzó que este fin de semana hará una gira en las repúblicas bálticas y su mensaje será que Francia y Europa serán solidarias y "Rusia lo tiene que entender".



Porque, según su análisis, "si Ucrania cae, probablemente Rusia tendrá veleidades (de atacar a otros países) y si Rusia tiene veleidades, hay riesgo de guerra".



El jefe de la diplomacia francesa justificó la posición francesa manifestada públicamente desde hace semanas porque ahora hay una serie de incertidumbres sobre la marcha de la guerra y sobre una posible derrota de Ucrania.



En concreto, habló de "incertidumbre sobre la capacidad de apoyar a Ucrania a largo plazo", sobre cuál será la posición de Estados Unidos en caso de victoria de Donald Trump en las presidenciales de noviembre y sobre la cohesión de los aliados.



También de que Rusia apuesta por el agotamiento del respaldo de las opiniones públicas occidentales a Kiev.



Advirtió de que "si Ucrania cae, habrá consecuencias en cascada". Por eso insistió en que "hay que evitar ese escenario", entre otras cosas con acuerdos bilaterales como el que ya ha suscrito Francia con Ucrania, que incluye el compromiso de dar una ayuda militar de 3.000 millones de euros este año.



Séjourné dijo que una victoria de Rusia tendría "consecuencias económicas", porque por ejemplo Moscú tendría en ese caso el control del 30 % del trigo mundial y podría desestabilizar el mercado de las materias primas.



Igualmente provocaría "una crisis migratoria" con un flujo masivo de refugiados en dirección de Europa, que cifró entre "cinco a diez millones" de personas.



Y la derrota de Ucrania tendría "repercusiones para los países vecinos" porque "Rusia no se detendrá allí".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es