Las conversaciones para la tregua entre Hamás e Israel continúan en El Cairo

Las conversaciones para intentar alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y un canje de rehenes por prisioneros en cárceles israelíes continúan este lunes en El Cairo entre las delegaciones de Hamás, Catar, Egipto y Estados Unidos, informaron medios oficiales.



"Las conversaciones para la tregua continúan hoy en El Cairo con la participación de Egipto, Estados Unidos, Hamás y Catar", según dijo una fuente egipcia de alto rango, que no fue identificada, al canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia.



El informante aseguró que Egipto están haciendo "grandes esfuerzos" para que se consiga el acuerdo antes del mes sagrado de ramadán, que se espera que comience el próximo 10 o 11 de marzo.



Afirmó, igualmente, que se han conseguido "avances" en las conversaciones para lograr un "acuerdo justo", pero no dio más detalles sobre estos progresos.



En esta nueva ronda de conversaciones en la capital egipcia que comenzó ayer, domingo, no hay ningún representante de Israel en protesta por la negativa de Hamás a proporcionar un listado de los rehenes que siguen vivos, según fuentes oficiales citadas por medios israelíes.



El Gobierno israelí ya había advertido de que, si no recibía más información sobre el estado de salud de las alrededor de 130 personas que Hamás mantiene cautivas, no seguiría negociando.



Según Hamás, 70 de esos 130 rehenes murieron "por bombardeos israelíes", aunque Israel solo ha confirmado la muerte de una treintena.



Israel y Hamás pactaron en noviembre tregua que permitió la liberación de 105 rehenes a cambio de la excarcelación de 240 presos palestinos.



A lo largo de este año, El Cairo ha acogido hasta tres reuniones entre las partes, siendo la primera el pasado 24 de enero que reunió a todas las delegaciones incluidas en las conversaciones, entre ellas Israel.

