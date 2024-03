La India indemniza con 12.000 dolares a la pareja de españoles atacados el fin de semana

La pareja española atacada en la India recibió este lunes un cheque por valor de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) a modo de compensación tras la violación en grupo de la mujer mientras el marido era severamente golpeado.



"Le hemos dado una compensación de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena", dijo a los medios Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito de Dumka, en el estado norteño de Jharkhand, donde sucedió el ataque.



La entrega de la indemnización tuvo lugar en la 'casa de seguridad' del Gobierno a la que los dos viajeros, ella de origen brasileño y nacionalizada española, y el ciudadano español, fueron trasladados la noche del sábado.



"Muchas gracias al Gobierno de Jharkhand, la Policía está investigando muy rápido, tres o cuatro personas han sido detenidas, dijo el marido de la mujer violada mientras recibía hoy la petición de perdón de Dodde por el brutal ataque.



La pareja, que lleva varios meses viajando para recorrer países de Asia, había instalado una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka, para pasar la noche del viernes pasado cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó, indicaron a EFE varias fuentes oficiales.



Ambos continúan en Dumka, mientras se desarrolla la investigación y la policía continúa en la búsqueda de las personas involucrados en el asalto y la violación de grupo, que se estima que sean entre ocho y diez personas.



Hasta el momento solo han confirmado la detención de tres de los implicados que, según la policía, han admitido los hechos, si bien las autoridades no han precisado en cuáles delitos.



Ambos declararon ayer en un tribunal local como paso previo a que la corte ratifique los arrestos y se formalicen los cargos criminales.



La ley establece duras penas para la violación, que en su mayoría no admiten fianza. Una violación según el código penal indio debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, y una violación en grupo con hasta cadena perpetua.



Los dos viajeros tienen previsto irse de India el martes en moto y viajar hasta Nepal desde donde volarán a España.

