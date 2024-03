Trasladan a una casa de seguridad a la pareja de españoles atacada en la India

La pareja de españoles atacada en el noreste de la India, la mujer violada en grupo y su marido severamente golpeado, fueron trasladados a una 'casa de seguridad' del gobierno, mientras se llevan a cabo las investigaciones y continúa la búsqueda de los implicados.



La pareja que pasó la primera noche en el hospital y recibiendo tratamiento médico, fue trasladada anoche a una casa oficial del gobierno regional en una ubicación sin revelar por su seguridad, informaron a EFE fuentes del centro médico donde se encontraban que pidieron el anonimato.



La residencia es un 'circuit house', una casa de huéspedes para la estancia de funcionarios de gobierno indio cuando están en viajes oficiales.



La pareja continúa en el distrito de Dumka, donde ocurrió el ataque, mientras se desarrolla la investigación y la policía continua en la búsqueda de las personas involucrados en el asalto y la violación de grupo, que se estima que sean entre ocho y diez personas.



Hasta el momento, solo han confirmado la detención de tres de los implicados que, según la policía, han admitido los hechos, si bien las autoridades no han precisado en qué delitos aceptan su participación.



La pareja, que lleva varios meses viajando para recorrer el país desde el extremo sur, había instalado una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka, para pasar la noche cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó, indicaron a EFE varias fuentes oficiales.



"Nos han atacado en la tienda, nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la han violado siete hombres", dijo en un mensaje en video el marido, un ciudadano español, desde el hospital en el que recibían tratamiento.



Ella, una ciudadana española de origen brasileño, que aparece en la grabación, con golpes en el rostro, indicó que ademas fueron robados por los hombres que la asaltaron, si bien asegura: "teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme".



La policía ha pedido a las víctimas evitar declaraciones publicas para no afectar la investigación. Mientras que la pareja han solicitado expresamente no ser identificados en público.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es