La pareja de españoles atacada en la India declara ante un tribunal

La pareja de españoles atacada en la India, la mujer violada en grupo mientras el marido fue severamente golpeado, acudieron este domingo a un tribunal para prestar declaración ante el juez, obligatoria en el proceso judicial.



Ambos fueron trasladados por la policía desde una casa del gobierno hasta el tribunal local para cumplir con el primer paso en un eventual juicio contra los tres implicados detenidos hasta ahora, informó a EFE una fuente policía próxima al caso.



El crimen se ha vuelto de alto perfil en parte por que se trata de ciudadanos extranjeros, lo que ha ganado mucha atención de la prensa.



La pareja, que lleva varios meses viajando para recorrer países de Asia, había instalado una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka, para pasar la noche del viernes pasado cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó, indicaron a EFE varias fuentes oficiales.



En una declaración en vídeo, el marido asegura que a su mujer "la han violado siete tíos".



Hasta el momento solo se ha confirmado la detención de tres de los implicados que, según la policía, han admitido los hechos, si bien las autoridades no han precisado en cuáles delitos.



La declaración de las víctimas es un primer paso para que el tribunal ratifique los arrestos y se formalicen los cargos criminales. Esto, junto a una investigación limpia, garantizaría que los implicados no evadan la prisión.



La ley establece duras penas para la violación, que en su mayoría no admiten fianza. Una violación según el código penal indio debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, y una violación en grupo con hasta cadena perpetua.



Una fuente judicial consultada por EFE explicó que para que el proceso se cumpla al pie de la letra, la declaración debe realizarse por separado por parte de la policía y las pruebas forenses deben recogerse dentro de las 24 horas siguientes.



El paso que cumple en este momento la pareja de españoles es la declaración ante el magistrado, el testimonio que sirve como prueba para el juicio.



Los acusados también deben acudir a la corte. La policía podrá pedir a la víctima que reconozca a los atacantes y estos también deben realizarse pruebas médicas.



Aún así, la fuente consultada por EFE asegura que sí "las pruebas contra los acusados no son suficientes, la policía puede ponerlos en libertad en un plazo de 24 horas".

