Alexéi Navalni es enterrado en el cementerio Borísovo de Moscú

El líder opositor ruso Alexéi Navalni fue enterrado este viernes en el cementerio Borísovo de Moscú.



El féretro con el cuerpo del político, fallecido hace dos semanas en circunstancias no esclarecidas en una prisión ártica, llegó al camposanto procedente de una iglesia en el sureste de la capital rusa, donde tuvo lugar el velatorio.



El cuerpo fue entregado a la tierra mientras sonaba la canción "My Way", de Frank Sinatra, una de las favoritas de Navalni, según destacaron sus aliados en una transmisión en directo desde la ceremonia fúnebre.



Decenas de miles de seguidores de Navalni, que no pudieron acceder al interior de la iglesia para despedirse del opositor, acudieron al cementerio de Borísovo con flores en mano en espera de poder acercarse su tumba.



"Rusia será libre", "Rusia sin Putin", "Navalni", "Liosha (diminutivo de Alexéi), estamos contigo", coreaban los seguidores del político de camino al cementerio.



Los moscovitas también pidieron perdón a los padres de Navalni, cuando estos abandonaban la iglesia tras el velatorio.



La madre del opositor, Liudmila, denunció la semana pasada que las autoridades no le entregaban el cuerpo de su hijo durante más de una semana después de su muerte.

