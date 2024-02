Volodímir Zelenski propone a los países de los Balcanes producir armas juntos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este miércoles en Tirana la falta de municiones en su país ante la agresión rusa, y ha propuesto a los países de los Balcanes trabajar juntos en la producción de armas.



"Más de 500 compañías en Ucrania trabajan en la industria militar, pero esto es no es suficiente. Tenemos problemas con las municiones", declaró Zelenski en la apertura de una cumbre entre su país y los del sureste de Europa que se celebra en la capital de Albania.



"Por eso estamos interesados en trabajar con vosotros en la producción conjunta de armas y municiones. Deseamos organizar también una cumbre aparte dedicada a la producción de municiones con los países de los Balcanes", dijo Zelenski.



Insistió en que el régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, "debe perder" la guerra que inició hace dos años con la invasión de Ucrania, y que "eso es la base para la seguridad de Europa".



También apoyó las aspiraciones, compartidas con Ucrania, de Albania y otros países de los Balcanes de ingresar en la Unión Europea (UE).



"Consideramos que todos los países y todos los pueblos que abogan por los criterios europeos merecen la integración", señaló.



El primer ministro albanés, Edi Rama, cuyo Gobierno ha organizado la cumbre, pidió más ayuda militar y financiera a Ucrania para "detener al agresor" ruso y "no desarmar a la víctima".



"No debemos permitir que Rusia gane y que Ucrania pierda", declaró Rama.



"Putin ha deseado borrar Ucrania del mapa mundial en unos días, pero no lo ha logrado. (...) La supervivencia de Ucrania depende del apoyo militar y financiero. Ese no debe retrasarse por razones políticas internas ni por burocracias", indicó el primer ministro de Albania.



La cumbre entre Ucrania y los Balcanes Occidentales que se celebra en Tirana trata del impacto de la agresión rusa a Ucrania en la región balcánica y la ayuda que esta región puede brindar a Kiev, incluida la militar.



Participan en la conferencia, además de Zelenski y Rama, también los presidentes de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski, de Montenegro, Jakov Milatovic, de Serbia, Aleksandar Vucic, y de Moldavia, Maia Sandu.



También estarán los primeros ministros de Bosnia-Herzegovina, Bojana Kristo, y de Croacia, Andrej Plenkovic, así como el comisario europeo para la Ampliación, Olivér Várhelyi.



El jueves, en Tirana se abordará también la cooperación económica entre los países balcánicos como un impulso para la estabilización y la paz en la región, así como la ayuda financiera de la UE a la región.

