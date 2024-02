El satélite norcoreano en órbita no se encuentra operativo, según Seúl

El satélite espía que Corea del Norte logró poner en órbita el pasado septiembre no se encuentra operativo, a pesar de que Pionyang afirmó haber captado imágenes aéreas de instalaciones militares del Sur y de Estados Unidos, según dijo hoy el ministro de Defensa de Seúl, Shin Won-sik.



"El satélite no se está comunicando con la Tierra ni está llevando a cabo tareas de reconocimiento", afirmó en una comparecencia ante los medios en Seúl Shin, quien basó estas afirmaciones en información recabada por Estados Unidos y Corea del Sur.



"No muestra signos de actividad y está meramente orbitando", añadió Shin, quien también mostró su escepticismo sobre si el Norte habría logrado realmente captar fotografías a través de ese satélite de bases militares surcoreanas y estadounidenses.



Pionyang afirmó el pasado noviembre que había logrado poner en órbita su primer satélite espía, y que había tomado imágenes de instalaciones militares estadounidenses en San Diego y Japón, así como el Canal de Suez en Egipto, entre otros.



No obstante, Corea del Norte, que aseguró haber tomado también imágenes de bases militares estadounidenses en la isla de Guam, no ha mostrado de momento ninguna foto de las obtenidas por su nuevo satélite.



El líder norcoreano, Kim Jong-un, estableció además el objetivo de lanzar tres nuevos satélites espías este 2024, al término de una importante reunión plenaria de su partido a finales del año pasado.



Se cree que Pionyang podría haber recibido asesoramiento tecnológico de Moscú para poner en órbita con éxito el que es hasta la fecha su primer satélite espía, en el marco de la cooperación creciente que vienen llevando a cabo Corea del Norte y Rusia en el área militar y otras.



Shin también se refirió a esta colaboración al afirmar que "la escala de transferencia de tecnología de Rusia a Corea del Norte podría aumentar" si Pionyang continúa suministrando municiones a Moscú para su invasión de Ucrania.



El ministro surcoreano de Defensa señaló asimismo que ciertas fábricas norcoreanas de armas y municiones "están operando a plena capacidad" para producir suministros para Rusia, a pesar de la carestía de materias primas y energía que lastran a la industria armamentística del Norte.



Estados Unidos viene acusando al régimen norcoreano de proporcionar municiones y armamento a Moscú, entre ellos misiles balísticos de corto alcance y artillería, y tanto los servicios de inteligencia de Washington como los de Kiev aseguran tener pruebas de ello.

