Hizbulá derriba un dron israelí con un misil tierra-aire

El grupo chií libanés Hizbulá anunció este lunes que ha derribado con un misil tierra-aire un dron israelí de vigilancia que estaba sobrevolando el sur del Líbano, en medio de un recrudecimiento de las hostilidades fronterizas iniciadas el pasado octubre.



"La unidad de defensa antiaérea en la Resistencia Islámica derribó (...) un gran dron israelí tipo 'Hermes 450' con un misil tierra-aire sobre el área de Iqlim al Tuffah y se pudo ver a simple vista como este caía", indicó el movimiento armado libanés en un comunicado.



La formación aseguró en su nota que seguirán atacando aeronaves "del enemigo" para evitar que logren sus "objetivos de agresión".



Por su parte, el Ejército israelí explicó que las defensas antiaéreas del Estado judío interceptaron un primer misil lanzado contra el avión no tripulado que finalmente fue alcanzado poco después por un segundo proyectil y acabó cayendo en territorio libanés.



En el marco del fuego cruzado iniciado el pasado octubre, Israel utiliza drones de ataque para llevar a cabo bombardeos selectivos contra el Líbano, pero también se vale de otras de vigilancia como el 'Hermes 450' para recabar información de inteligencia no solo en el sur del país sino también en la capital.



Hoy mismo, uno de esos aparatos sobrevoló el centro de Beirut, hasta donde se desplazan prácticamente a diario.



Hace algo menos de dos semanas, Hizbulá anunció que se había hecho con el control de otro avión no tripulado de vigilancia 'Skylark', fabricado por el gigante israelí de Defensa Elbit Systems, al igual que el 'Hermes 450' derribado este lunes.



La formación armada libanesa y las tropas israelíes están enzarzadas en un intenso fuego cruzado desde el pasado 8 de octubre, un día después del inicio de la guerra de Gaza.

