Los aliados de Navalni lanzan campaña para que Rusia entregue el cadáver a la familia

Los aliados del fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, han lanzado una campaña para que las autoridades entreguen cuanto antes el cuerpo a la familia, que denuncia los planes del Kremlin de enterrar al político en secreto.



Numerosos artistas, intelectuales y periodistas rusos en el exilio se han sumado a la campaña en el canal de Telegram del equipo de Navalni, que ha sido apoyada también por más de un millar de religiosos ortodoxos.



Actores como Artur Smolianinov, Dmitri Nazárov o Tatiana Lázareva; periodistas como Yevgueni Albats o Dmitri Murátov, Nobel de la Paz en 2021, publicaron vídeos exigiendo la entrega del cuerpo.



"Todavía tenéis la oportunidad de seguir siendo personas. No os deshumanicéis, ni intentéis deshumanizarnos a todos nosotros", dijo Lázareva, que reside en España.



También participan en la campaña bailarines como Mijaíl Baríshnikov; cantantes como Andréi Makarévich o activistas como Nadezhda Tolokónnikova, líder de Pussy Riot.



"Me llamo Mijaíl Baríshnikov. Pido encarecidamente devolver a su madre el cuerpo del fallecido Alexéi Navalni", dijo.



La madre del líder opositor ruso acusó el jueves a las autoridades de amenazarla y de querer enterrar a su hijo en secreto para que sus partidarios no puedan despedirse del enemigo número uno del presidente, Vladímir Putin.



"En mi presencia reciben órdenes del Kremlin o del aparato central del Comité de Instrucción. Quieren que se haga en secreto, sin despedida. Quieren llevarme a las afueras del cementerio, a una tumba fresca y decir: 'Aquí yace su hijo'", dijo en un vídeo colgado en el canal de Telegram del equipo de Navalni.



La madre del político, Liudmila Naválnaya, agregó: "Yo no estoy de acuerdo con esto. Quiero que vosotros, los que apreciabais a Alexéi, para los que su muerte fue una tragedia personal, tengáis la oportunidad de despediros de él".



Hace unos días la madre de Navalni envío una carta al presidente ruso para que le entreguen el cadáver de su vástago, mientras sus correligionarios presentaron una demanda ante los tribunales para acelerar el proceso.



Un grupo de religiosos ortodoxos también han publicado una carta abierta en la que también piden la entrega del cadáver y recuerdan que Navalni, además de opositor al Kremlin, era creyente.



"No sean más crueles que (Poncio) Pilato", señalan los religiosos, quienes recuerdan que incluso el prefecto romano ordenó entrega del cuerpo de Jesús a la familia para su entierro.



La viuda de Navalni, Yulia, que fue recibida la víspera en San Francisco por el presidente de EEU, Joe Biden, acusa directamente a Putin de ordenar el asesinato de su principal oponente político.



El Kremlin negó rotundamente las acusaciones y llamó a esperar los resultados de la autopsia, mientras Putin no ha aludido públicamente al tema.



El opositor, de 47 años, murió en prisión por "causas naturales", según se desprende del certificado médico firmado el miércoles por la madre, versión que sus correligionarios consideran falsa.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es