Detenidas en Italia la madre y la "tía" de un niño de 5 años por azotarle con cables

La madre y la "tía" de un niño de 5 años fueron detenidas en Catania (Sicilia, sur) por azotar al menor con varios cables eléctricos por desobedecerles, lo que le provocó marcas en el cuerpo que descubrieron en el colegio al que asistía.



El menor relató a los agentes los continuos castigos a los que su madre y una amiga de ésta, de nacionalidad nigeriana, le sometían con cables para cargar una bicicleta eléctrica, por lo que se les imputan delitos de malos tratos y lesiones múltiples agravadas, informaron hoy medios locales.



Fue la directora del colegio al que asistía el menor agredido la que denunció a la Jefatura de Policía de Catania los hechos, tras descubrir que el niño presentaba "evidentes azotes en la espalda y en las piernas", por lo que se le trasladó a un hospital para ser tratado.



Allí, los médicos hallaron "la presencia de numerosas abrasiones profundas en forma de 'U', por latigazos verosímiles" y "evidentes, numerosas cicatrices y lesiones previas en vías de resolución, extendidas en el tronco, extremidades superiores e inferiores, pecho y abdomen", indicó la Fiscalía.



Entonces se ordenó la detención de la madre y la "tía", que en realidad no tenía lazos de parentesco con el niño, y en un registro en su domicilio, los agentes encontraron "elementos" que prueban que eran ellas "las autoras de las gravísimas conductas ilícitas perpetradas".



Los castigos de la "tía" ocurrieron también en presencia de la madre, que "no se esforzaba por evitarlas, impedirlas o señalarlas a los órganos institucionales competentes con el fin de evitar cualquier posible repetición".



Los azotes "habrían sido infligidos por la investigada con cables eléctricos, y esto como resultado de caprichos banales y no mejor especificadas hechos atribuidos al menor", según las mismas fuentes.



Ambas mujeres, de 28 y 23 años y que contaban con permiso de residencia regular, se encuentran ahora en prisión preventiva a la espera de que los hechos denunciados sean juzgados.

