Polonia presenta a la UE el plan para cerrar su expediente por infringir Estado de derecho

El Gobierno de Polonia presentará este martes a sus socios europeos su plan para deshacer la reforma de justicia introducida por el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia, con el que aspira a salir del procedimiento sancionador por violación de los principios básicos de la UE, el llamado "artículo 7", que Bruselas inició en diciembre en 2017.



"El ministro polaco de Justicia presentará el plan de acción que describe cómo deshará la reforma de la justicia que introdujo Ley y Justicia. Tras seis años de discusiones y de debate, este es el primer paso positivo que podría llevar al cierre del artículo 7", explicó la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales que se celebra hoy en Bruselas.



Se trata de una presentación a petición del propio Gobierno polaco, que cambió de manos tras las elecciones de octubre de 2023 y ahora dirige el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, del Partido Popular Europeo.



Fuentes europeas esperan que los ministros polacos que acuden hoy a Bruselas compartan con sus colegas un "plan de acción con medidas ya tomadas o en proceso relacionadas con el Estado de derecho", pero no que hoy se tome ninguna decisión respecto al trámite del artículo 7.



Aunque "no hay un calendario previsto" para este proceso y todo depende de cómo se desarrolle la legislación en Polonia, Jourová compartió que "su sueño" es que acabe durante la actual legislatura para poder ver personalmente el final de este expediente, que describió como "uno de los temas más difíciles" durante sus dos mandatos en la Comisión.



El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, precisó que Bruselas ya ve un "claro compromiso" de Polonia en, entre otras medidas, unirse a la Fiscalía Europea contra el Fraude, cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de proporcionar más precisión sobre "qué pueden hacer para restaurar el Estado de derecho en los altos cargos de la judicatura".



El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, dijo por su parte que el plan presentado por Polonia "parece muy sólido", aunque reconoció las dificultades que afrontarán partes de la legislación en su trámite parlamentario por el hecho de que sea necesaria la firma del presidente del país, Andrzej Duda, que perteneció a Ley y Justicia.



"Estamos mirando con muchísimo interés la ambición del Gobierno polaco por abordar las recomendaciones que se le han hecho en el marco del artículo 7", dijo Sampedro, que apostilló que las recomendaciones de Bruselas son útiles para "gobiernos que quieren abordarlas" cuando al mismo tiempo "hay una oposición que no quiere colaborar" en ello.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es