El espionaje letón avisa que falta de apoyo a Ucrania puede ser una amenaza para la OTAN

Un apoyo político y militar insuficiente a Ucrania por parte de Occidente puede llevar a que el desarrollo de la guerra termine llevando a una amenaza contra la OTAN, según un informe del principal servicio de inteligencia letón, la Oficina para la Protección de la Constitución (SAB).



"Sin un aumento sustancial del apoyo occidental a Ucrania, el régimen de Putin ganará confianza en su capacidad para influir en Occidente y el apetito imperial de Rusia no hará más que crecer en el futuro previsible", dice el informe.



La SAB señala que "el ejército ruso habrá adquirido una enorme experiencia en combate, incluida la lucha contra equipos militares occidentales. Junto con la expansión planificada del ejército ruso, esto aumentará significativamente el riesgo de una agresión militar de Rusia contra la OTAN".



La agencia encargada de inteligencia, contrainteligencia y protección de secretos de Estado señala que Occidente ha adoptado amplias sanciones contra Rusia pero "a pesar de ello, Rusia no se ha aislado completamente.



"La capacidad del Kremlin para dañar y desestabilizar ha disminuido, pero no desaparecido", dice.



El informe de 37 páginas también se centra en Bielorrusia, el otro vecino oriental directo de Letonia además de Rusia, y destaca que el régimen del dictador Aleksandr Lukashenko coopera estrechamente con las operaciones militares de Rusia en Ucrania y ha estacionado armas nucleares rusas en su territorio.



"Bielorrusia ha estado brindando apoyo logístico, entrenamiento de tropas, suministro de armas y municiones, tratamiento y rehabilitación de soldados rusos heridos, así como reparación de equipos y maquinaria. Bielorrusia también es cómplice de los crímenes de guerra cometidos por Rusia, ya que ha participado en la deportación de niños de los territorios ocupados de Ucrania y su colocación en campos, incluso en Bielorrusia", dice el informe de la SAB.



La evaluación anual de la seguridad de Letonia también menciona a China como una influencia creciente en las políticas de la Unión Europea y sus estados miembros, incluida Letonia.



"China intenta cada vez más posicionarse como una superpotencia económica y una alternativa al modelo occidental de gobierno. Para lograrlo, Pekín está tratando de mejorar su imagen en otros países y ganar influencia económica y política o incluso dominio sobre ellos. Letonia, especialmente como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se encuentra entre los objetivos de la influencia de China", escribe la SAB.

