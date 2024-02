El Kremlin afirma que la investigación sobre causa de muerte de Navalni aún está en marcha

El Kremlin aseguró hoy que la investigación oficial sobre las causas de la muerte en prisión del líder opositor ruso Alexéi Navalni está aún en marcha y se negó a comentar la negativa de las autoridades a entregar el cadáver a la familia.



"La investigación aún está en marcha, se llevan a cabo todas las acciones necesarias al respecto. Pero por el momento los resultados de esta investigación no se han hecho públicos y, de hecho, se desconocen", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante la rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov subrayó que la entrega o no del cuerpo de Navalni a sus familiares "no es asunto" del Kremlin.



"No nos dedicamos a eso. Esa no es la función de la Administración presidencial", dijo el portavoz, quien también negó que el líder ruso, Vladímir Putin, hubiera reaccionado a la muerte de su enemigo número uno.



Eso sí, el funcionario no dudó en tachar de "groseras" e "inaceptables" las afirmaciones vertidas por los líderes occidentales que responsabilizan al Kremlin del fallecimiento del opositor.



"Esas declaraciones, por supuesto, no pueden causar ningún daño a nuestro jefe de Estado, pero tampoco hacen ningún honor a aquellos que las hacen", señaló.



Las autoridades rusas se negaron hoy por tercera jornada consecutiva a entregar a la familia el cadáver del líder opositor ruso, que falleció repentinamente el pasado viernes en una prisión ártica.



"No les dejaron entrar. A uno de los abogados literalmente lo sacaron a empujones", informó el equipo de Navalni, que responsabiliza al Kremlin de la muerte de su líder, en su canal de Telegram.



La madre del político, Liudmila Naválnaya, se personó el lunes en la morgue para recoger el cuerpo, pero los empleados aseguraron desconocer dónde está el cadáver del fenecido.



A su vez, el Comité de Instrucción de Rusia informó a la madre y el abogado que "la investigación de la muerte se ha prolongado".



"Se desconoce por cuánto tiempo puede prolongarse. Por el momento, las causas de la muerte 'no han sido establecidas'. Mienten, ganan tiempo y ni siquiera lo ocultan", añade el equipo del opositor.



Los aliados del opositor acusan directamente a Putin de ordenar su asesinato en la prisión 'Lobo Polar' a la que fue enviado en diciembre pasado tras lanzar una campaña contra la reelección del jefe del Kremlin.

