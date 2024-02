La campaña demócrata alerta del plan de Trump para prohibir el aborto en Estados Unidos

La jefa de la campaña de Joe Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo este sábado que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se propone, de volver a la Casa Blanca, establecer "unilateralmente la prohibición del aborto" a nivel nacional, con o sin la aprobación del Congreso.



"Nunca ha estado más claro lo que el pueblo estadounidense puede esperar de Donald Trump: si se le otorga poder, eludirá al Congreso y despojará aún más de la atención médica de las mujeres", señaló en un comunicado la directora de la campaña para la reelección del líder demócrata.



Chávez se refirió a "nuevos informes" que describen un supuesto plan del equipo de Trump para eludir la acción del Congreso en este tema e "instituir ataques más devastadores al acceso a la atención médica" por parte de las mujeres.



Tachó esos planes de "aterradores", acusó al exmandatario de haber dicho que las mujeres que abortan deberían ser castigadas y le censuró por "alardear" de su papel en la anulación del fallo 'Roe v. Wade', que durante décadas protegió el acceso al aborto a nivel nacional.



En 2022, la Corte Suprema de EE.UU. decidió acabar con ese fallo que garantizaba constitucionalmente el derecho al aborto en el país (Roe contra Wade).



Chávez recordó un comentario de Biden este viernes en el que afirmó que Trump "no tiene ni idea del poder de las mujeres estadounidenses", algo que "está a punto de descubrir en noviembre", fecha de las próximas elecciones presidenciales.



El comunicado de la jefa de campaña de Biden recoge también la advertencia de la presidenta y directora ejecutiva de Libertad Reproductiva para Todos, Mini Timmaraju: "La parte más escalofriante -alerta- es la confianza que tienen los asesores de Trump en que pueden causar un daño incalculable en su segundo mandato".



"Si tienen otra oportunidad, actuarán en consecuencia y las consecuencias serán inimaginables. No podemos permitirnos darles esa oportunidad, y ocho de cada diez estadounidenses que apoyan el aborto legal no lo permitirán", indicó Timmaraju.



La presidenta de Planned Parenthood Action Fund, Alexis McGill Johnson, dijo, por su parte, que Trump "ya ha causado un daño sin precedentes al derecho al aborto y a millones de personas y que, si se le da la oportunidad, intentará eludir al Congreso para prohibir el aborto en toda la nación".



Trump es "un desastre para la democracia y un desastre para la atención de la salud sexual y reproductiva", dijo McGill.

