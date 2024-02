Se elevan a cinco los fallecidos por el derrumbe de un edificio en obras en Florencia

Los bomberos italianos han recuperado esta madrugada el cuerpo de un cuarto trabajador fallecido por el derrumbe de un edificio en obras en Florencia (centro), mientras siguen buscando el de la quinta víctima mortal del accidente, en el que otras tres personas resultaron heridas.



"Florencia, derrumbe de obra: recuperado durante la noche el cuerpo sin vida de un cuarto trabajador. Continúa la búsqueda por los bomberos del último desaparecido", indicó hoy el cuerpo de bomberos en la red social X.



Las tareas de rescate no se han detenido desde que se produjo el accidente este viernes, cuando, por motivos que aún se desconocen, cedió una de las vigas de contención de cemento del supermercado que se estaba construyendo y cayó sobre 8 trabajadores, arrastrando parte del edificio, según los medios locales.



Eugenio Giani, presidente de la región de Toscana, cuya capital es Florencia, ha decretado hoy jornada de luto.



"En señal de profundo duelo por la tragedia que ha golpeado a nuestra región, he decretado luto regional para el día de hoy. Toscana se une en el dolor a las familias afectadas", declaró en sus redes sociales.



El presidente regional acudió al hospital a ver a los trabajadores heridos, los tres de origen rumano y uno de ellos en cuidados intensivos, aunque su vida no corre peligro, y destacó que estaban muy afectados por la muerte de sus compañeros.



La inestabilidad en la que quedó la obra tras el derrumbe ha dificultando el trabajo de los bomberos, que ayudados por excavadoras y perros rastreadores continúan la búsqueda 24 horas después de la tragedia, que ha causado una profunda conmoción en el país.



La Fiscalía de Florencia ya ha abierto una investigación, de momento sin sospechosos, por derrumbe culposo y homicidio involuntario, la obra ha sido puesta bajo secuestro judicial y se ha tomando declaración al personal.



Según los sindicatos, que han proclamaron una huelga general de dos horas hoy en la región, los trabajadores fallecidos eran de una empresa contratista.



Maurizio Landini, el líder del principal sindicato del país, la CGIL, denunció que "en 2023 hubo mil muertes laborales" en Italiay destacó que "a menudo estos accidentes se producen por el sistema de subcontratación y la lógica de las licitaciones al mínimo gasto", criticando al Gobierno de Giorgia Meloni.



"Quiero expresar mis condolencias porque es un incidente más que nos desgarra la conciencia de personas que salen a trabajar, que simplemente salen a hacer su trabajo y hoy no vuelven a casa. Creo que tenemos que enviarles un abrazo, un pensamiento y toda nuestra atención a ellos y a sus familias", dijo por su parte la primera ministra.

