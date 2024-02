EE.UU. formaliza la designación de los rebeldes hutíes de Yemen como grupo terrorista

Estados Unidos formalizó este viernes la designación de los rebeldes hutíes de Yemen como grupo terrorista debido a los continuos ataques que han lanzado contra buques comerciales en el mar Rojo.



La Administración de Joe Biden anunció el mes pasado que catalogaría como terroristas a los rebeldes yemeníes apoyados por Irán, una sanción que entró en vigor este viernes.



Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la prensa que la entrada en vigor de esta designación se retrasó 30 días para minimizar los riesgos para el comercio y dar a los hutíes una "oportunidad para reducir sus ataques".



Sin embargo, los rebeldes yemeníes dispararon este mismo viernes contra una embarcación de bandera panameña que transportaba petróleo crudo con destino a la India, una agresión que para Washington supone "otro ejemplo" de que continúan los ataques contra el transporte marítimo internacional.



El Gobierno estadounidense afirma que será cuidadoso para "minimizar los efectos" que la sanción contra los hutíes pudiera tener sobre el pueblo yemení, que atraviesa una grave crisis humanitaria.



Según el portavoz, Washington informó a instituciones comerciales, financieras y organizaciones de asistencia humanitaria sobre las "amplias excepciones" que existen para que puedan operar a pesar de las sanciones.



No queda prohibido ni el envío de mercancías comerciales a puertos y aeropuertos de zonas controladas por los hutíes, ni tampoco el envío de alimentos y productos básicos.



Los rebeldes hutíes de Yemen prometieron el miércoles que intensificarán sus ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo si finalmente eran clasificados como grupo terrorista por Estados Unidos.



La Administración de Biden anunció el pasado 17 de enero que designaría a los hutíes como terroristas por los continuos ataques que han llevado a cabo en el mar Rojo en repuesta a la ofensiva israelí sobre Gaza.



El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) ya los había catalogado como terroristas en una de sus últimas decisiones antes de dejar el poder, pero el líder demócrata levantó la medida al llegar a la Casa Blanca para que las sanciones no agravaran la severa crisis humanitaria de Yemen.



Washington ha optado ahora por catalogar a los hutíes como un grupo "Terrorista Global Específicamente Designado" (SDGT, en inglés), lo que implica un bloqueo por parte del Tesoro estadounidense de las propiedades e intereses de sus miembros.



Sin embargo, a diferencia de Trump, el Gobierno de Biden ha decidido no meter a los rebeldes yemeníes en la lista de "Organización Terrorista Extranjera" (FTO, en inglés), en la que sí están Al Qaeda, el Estado Islámico (EI) o Boko Haram.

