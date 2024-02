Ataques israelíes causan al menos 164 muertos y 200 heridos en Gaza

Unas 164 personas murieron y otras 200 resultaron heridas por ataques israelíes en varios puntos de Gaza durante las últimas 24 horas, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás.



"La ocupación israelí cometió 19 masacres contra familias en la Franja de Gaza, dejando 164 muertos y 200 heridos en las últimas 24 horas", aseguró Sanidad en un comunicado.



Desde el estallido de la guerra el 7 de octubre, el total de palestinos muertos por al ofensiva israelí en Gaza son 28.340, y los heridos rozan los 68.000.



Según dijo Sanidad, unos 67 muertos llegaron a los hospitales de Rafah en las últimas horas, tras una madrugada de duros bombardeos sobre la ciudad, donde se hacinan más de 1,4 millones de palestinos, la mayoría desplazados internos.



Israel acelera sus ataques en la zona previos a una posible ofensiva terrestre inminente en la urbe, en el extremo meridional de Gaza y único punto donde las tropas israelíes aún no accedieron por tierra desde el inicio de su invasión terrestre el 27 de octubre.



Según Hamás y fuentes palestinas citadas por la agencia oficial de noticias Wafa, los fallecidos en Rafah de la última noche serían de más de un centenar.



Según Wafa, la intensa ráfaga de bombardeos en Rafah -según prensa hubo entre cuarenta y cincuenta ataques aéreos- fueron en parte dirigidos a casas y mezquitas que acogían a personas desplazadas, "junto con intensos bombardeos de artillería" y navales.



Entre los fallecidos hay niños y mujeres, y parte de los ataques fueron en el centro de la ciudad, contra viviendas habitadas frente a la sede en Rafah de los equipos de urgencia de la Media Luna Roja.



Muchos heridos fueron trasladados a centros médicos como el Hospital de Kuwait, donde "no hay medicinas ni sueros suficientes" para tratar las lesiones.



Desde hace días, la comunidad internacional y actores de peso como la ONU, EEUU o Egipto presionan a Israel para que no ataque por vía terrestre a Rafah debido a la gran cantidad de civiles en la urbe, también fronteriza con la península egipcia del Sinaí.

