Las vacunas contra la Covid-19 se venderán en las farmacias británicas

Las vacunas contra la Covid-19, suministradas actualmente en el Reino Unido solo para los grupos de riesgo y a través de la Sanidad pública (NHS, en inglés), empezarán a venderse en forma privada en las farmacias del país a partir del mes próximo, según adelanta este sábado el diario The Times.



Esto permitirá que las personas que no acceden a la protección de refuerzo de la enfermedad puedan recibir la vacuna de las farmacias.



El gigante farmacéutico Pfizer está en conversaciones con importantes cadenas de farmacias para vender su vacuna en forma privada en el Reino Unido por primera vez, agrega el rotativo.



Desde que se administró la primera inyección de Covid en diciembre de 2020, las vacunas contra la enfermedad han estado disponibles solo a través del NHS y son los asesores científicos los que deciden quienes tienen derecho a ellas.



La actual directriz en el Reino Unido es que las inyecciones de refuerzo están restringidas este invierno para las personas de alto riesgo, como los mayores de 65 años, lo que significa que millones de adultos jóvenes y de mediana edad sanos no han sido vacunados desde que terminó la implementación masiva hace dos años.



Además de Pfizer, la farmacéutica Moderna quiere intentar vender su vacuna en forma privada este año en farmacias y clínicas privadas.



El precio lo fijarán las farmacias, como se fijan actualmente los precios de las vacunas anuales contra la gripe, que cuestan entre 15 y 20 libras (entre 17 y 23 euros).



"La Covid-19 no ha desaparecido y sigue siendo una amenaza", dijo al diario Gillian Ellsbury, directora médica de atención primaria de Pfizer en el Reino Unido.



"A medida que pasamos de una pandemia a un estado endémico, debemos asegurarnos de que estamos preparados para responder a este virus impredecible y en constante evolución", agregó.



"Las vacunas siguen siendo un pilar importante para ayudar a prevenir enfermedades graves u hospitalizaciones como resultado de Covid-19. Al permitir una mayor disponibilidad de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, estamos facilitando la elección y el acceso para aquellos que no pueden recibirla a través del programa NHS pero quiere tener la opción de una vacuna Covid-19", subrayó.



El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), que asesora al gobierno británico sobre vacunas para el NHS, indicó que las inyecciones de refuerzo contra la Covid esta primavera deben suministrarse a través de la Sanidad para los adultos de 75 años o más y a los que viven en residencias de ancianos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es