Comienza funeral de Estado del expresidente Piñera, fallecido en accidente de helicóptero

El funeral de Estado en honor al expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido a los 74 años en un accidente de helicóptero en el sur, comenzó este viernes con una gran ovación y con la entonación del himno nacional en la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago.



"Aquietadas las pasiones y mirados los hechos con la perspectiva del tiempo, la figura del expresidente Piñera crecerá hasta ocupar un lugar entre los grandes gobernantes que ha tenido nuestro país", dijo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el primero de las autoridades en tomar la palabra.



"Más allá de su excepcional capacidad de gestión, de sus sólidas ideas de libertad, de su coraje a toda prueba y de su dedicación incansable a Chile, es imposible no valorar su vocación por el diálogo", añadió Coloma, de la misma coalición conservadora que Piñera.



También está previsto que ofrezcan discursos el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, así como el actual presidente, Gabriel Boric.



La ceremonia cerrará con una simbólica "guardia de honor" encabezada por el propio Boric y los expresidentes Bachelet y Frei Ruiz-Tagle, quienes escoltarán durante unos minutos el féretro de Piñera, el primer político de derechas en llegar al poder tras la dictadura militar.



El expresidente Ricargo Lagos (2000-2006), que la semana pasada anunció su retiro de la vida pública, informó a primera hora de este viernes que finalmente no podrá participar en el funeral.



"Por las razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido", dijo en una carta enviada a la familia Piñera.



Tras la ceremonia, a la que asistieron todos los ministros del gabinete de Boric, así como el resto de poderes de Estado y representantes de todo el espectro político, el cortejo partirá hasta la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, oficiará una misa.



Posteriormente, el cortejo pasará por La Moneda (sede del Gobierno), donde la guardia de Palacio y el propio Boric le harán un último homenaje a Piñera.



Finalmente el cuerpo del exmandatario, una de las mayores fortunas de la región, será enterrado en el cementerio Parque del Recuerdo, en la cripta familiar.



Piñera pilotaba el helicóptero privado que el martes se precipitó sobre el Lago Ranco, un exclusivo balneario a más de 800 kilómetros al sur de la capital donde pasaba los veranos con su familia.



Las tres personas que viajaban con él, entre ellas su hermana Magdalena, consiguieron salvarse, y la Fiscalía aún se encuentra investigando por qué la nave cayó al agua.



Desde la tarde del miércoles, miles de ciudadanos acudieron al velatorio a dar el último adiós a Piñera, quien gobernó en los periodos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022.



En el legado de Piñera destacan luces como la salvación de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses en la mina San José o la adquisición temprana de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia, y sombras como la gestión de la ola de protestas de 2019, que dejó una treintena de muertos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

