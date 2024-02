Pakistán corta la telefonía móvil y cierra las fronteras durante las elecciones generales

Pakistán ordenó este jueves el corte temporal del servicio de telefonía móvil en el país como una medida de seguridad para las votaciones de las elecciones generales que se celebran hoy, con más de la mitad de los colegios considerados sensibles de violencia o ataques.



"El reciente aumento de las actividades terroristas que se han cobrado vidas preciosas ha agitado el entorno de seguridad en el país. A la luz del deterioro de la seguridad y para mitigar posibles amenazas, ha surgido la necesidad de tomar medidas. Por ello, se ha decidido suspender temporalmente los servicios móviles en todo el país", informó el Gobierno paquistaní en un comunicado.



Poco después del anuncio, el observatorio independiente de seguridad cibernética NetBlocks confirmó la caída de los servicios de telefonía y además reportó "apagones de Internet activos en varias regiones de Pakistán, además de las interrupciones de la red móvil".



"El incidente se produce el día de las elecciones y sigue a meses de censura digital dirigida a la oposición política", dijo en su cuenta en X el observatorio.



La restricción de la red ha supuesto también un bloqueo del flujo de información sobre la situación de los centros de votación y limitaciones de los observadores y medios de comunicación para informar en tiempo real sobre las incidencias de la votación.



En consecuencia de las restricciones, "los votantes no pueden coordinarse entre sí, no pueden acceder a información vital de la autoridad electoral, ni los candidatos pueden coordinarse con los agentes electorales", reclamó en las redes sociales el activista paquistaní Syed Ali Abbas Zaidi.



El candidato y presidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto-Zardari, demandó la restitución "inmediata" de los servicios de comunicación.



"Los servicios de telefonía móvil deben restablecerse inmediatamente en todo el país. He pedido a mi partido que se acerque tanto al ECP (Comisión Electoral de Pakistán) como a los tribunales para este fin", indicó en un mensaje en la red social X.



Las medidas de seguridad han implicado también el cierre de las fronteras con los vecinos Irán y Afganistán, unos territorio especialmente hostiles por la presencia de grupos armados y terroristas.



Justo ayer las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, que hacen frontera con Irán y Afganistán, vivieron varios atentados contra oficinas de candidatos políticos dejaron al menos 26 muertos y 54 heridos.



Los más mortíferos de los ataques tuvieron lugar en Baluchistán, y fueron reivindicados en un comunicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



Los más de 180 millones de paquistaníes convocados para estas elecciones elegirán a los 266 representantes de la Asamblea Nacional (Cámara Baja), además de los representantes de las cámaras provinciales, y con ello las caras del gobierno de los próximos cinco años.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es