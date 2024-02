El primer ministro británico dice que el cáncer de Carlos III se ha detectado pronto

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo este martes que el cáncer del rey Carlos III "se ha detectado pronto" y confirmó que mantendrá sus contactos semanales para informarle sobre la actividad de gobierno.



"Nuestros pensamientos están con él y su familia. Afortunadamente, esto se ha detectado a tiempo", declaró el líder conservador a la emisora BBC Radio 5 Live.



Sunak deseó que el monarca "reciba el tratamiento que necesita y se recupere completamente".



"Eso es lo que todos esperamos y por lo que oramos; por supuesto, estoy en contacto regular con él y continuaré comunicándome con él con normalidad", agregó.



El palacio de Buckingham anunció el lunes que Carlos III ha sido diagnosticado de un cáncer -del que no dio detalles más que aclarar que no es de próstata-, 17 meses después de acceder al trono tras la muerte de Isabel II.



La dolencia se detectó cuando se sometió a una operación por un agrandamiento de próstata benigno el pasado 26 de enero, de la que fue dado de alta el día 29 de ese mes.



El soberano, que fue coronado el 6 de mayo del año pasado, regresó el lunes de su residencia campestre en Sandringham (este de Inglaterra) para comenzar su tratamiento oncológico en Londres, donde se espera que continúe.



Bunckingham ha dicho que, si bien Carlos III suspenderá sus compromisos oficiales hasta próximo aviso, mantendrá sus labores de despacho y privadas.



De momento no se ha considerado necesario delegar en Consejeros de Estado, que podrían ser su esposa Camila, su primogénito Guillermo y sus hermanos Ana y Eduardo. No así el príncipe Andrés, retirado de las funciones públicas, ni su hijo Enrique, distanciado de la monarquía.



En todo caso, se espera que los miembros de la realeza asuman más compromisos oficiales durante la recuperación del rey, al tiempo que se prevé la llegada inminente de Enrique desde Estados Unidos para ver a su padre.

