Volodímir Zelenski reconoce que valora un relevo del general Zaluzhnyi y otros mandos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido que está "reflexionando" sobre un relevo entre "una serie de dirigentes del Estado", al ser preguntado por una eventual sustitución del comandante militar en jefe Valerii Zaluzhnyi.



"Es una cuestión que tiene que ver con las personas que tienen que guiar Ucrania. Seguramente un reinicio, un nuevo inicio, es necesario, y cuando hablamos de esto me refiero a un recambio de una serie de dirigentes del Estado, no solo de un sector como el militar", aseguró al informativo de la cadena pública italiana RAI, preguntado por el futuro de este general.



Y agregó: "Yo estoy reflexionando sobre este recambio, es verdad, pero no se puede decir 'hemos sustituido a una sola persona y ahora podemos seguir". Es una cuestión que tiene que ver con todo el grupo dirigente del país, que es grande y complejo".



Zelenski sostuvo que si Ucrania quiere ganar la guerra a Rusia, iniciada hace casi dos años tras su invasión, "debemos -dijo- ir todos en la misma dirección, convencidos de la victoria" y sin desanimarse.



"Cuando hablo de un nuevo comienzo, de recambio, tengo en mente algo serio que no afecta a una sola persona sino a la dirección del liderazgo del país", aseguró.



En este sentido, el mandatario ucraniano no consideró fracasada su contraofensiva porque en el mar "ha dado resultados positivos", haciendo que Rusia perdiera el predominio del Mar Negro, acabando con "muchas" de sus naves y creando un corredor para los cereales.



Pero sí admitió que sobre el terreno "hay un estancamiento".



"Por tierra sí hay un estancamiento, es un hecho, porque ha faltado algo, ha habido retrasos en el equipamiento y los retrasos significan errores. Combatimos contra terroristas que tienen uno de los mayores ejércitos del mundo, hacen falta medios técnicos modernos", alegó.



Casi dos años después de la invasión Rusia, el 36 % del territorio ucraniano sigue bajo ocupación, pero Zelenski afirmó que "el ejército ruso no logra avanzar de forma significativa".



"Les hemos detenido", defendió, al tiempo que explicaba que tras estos meses de contienda Ucrania "es un país diferente, más cercano a Europa, con un ejército más fuerte y dotado de medios occidentales".



Por ello, animó a seguir ayudando a Kiev y agradeció a la Unión Europea la aprobación del nuevo paquete de ayudas por valor de 50.000 millones de euros, aprobado después de que la Hungría de Viktor Orbán levantara su veto.



"Es una ayuda importante y querría agradecérsela a todos. Sin ello la defensa resulta imposible. Sin ese dinero podemos perder lo que tenemos y Rusa no se detendrá, nos tenemos que dar cuenta de todo esto", avisó.



Además, Zelenski esperó mantener el apoyo de Estados Unidos incluso si este año regresa a la Casa Blanca el expresidente Donald Trump y el Partido Republicano.



"Vivimos en una realidad en la que cada día cambia algo. Queremos creer que si hay cambios en Estados Unidos, la línea sea la misma. En el Partido Republicano hay voces radicales pero también mucha gente que sostiene a Ucrania", dijo.



Y apuntó: "Si pretenden reducir el apoyo a Ucrania, habrá otro sistema geopolítico. (El presidente ruso, Vladimir) Putin romperá nuestra defensa, avanzará y no se detendrá fácilmente".

