Dallas, Nueva York y Los Ángeles, candidatas a acoger la final del Mundial de 2026

Dallas, Nueva York y Los Ángeles figuran como las principales candidatas a albergar la final del Mundial de 2026, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá y cuyo calendario desvelará este domingo la FIFA.



A las 15 horas del domingo en la costa Este de EE.UU. (21.00 CET/20.00 GMT) comenzará el evento en el que la FIFA desvelará el calendario completo y la distribución por ciudades de este Mundial ampliado con 48 selecciones en lugar de 32, lo que dará pie a un récord de 104 partidos en total.



Así, además de la final la FIFA anunciará, entre otros aspectos, dónde se jugarán las rondas eliminatorias y el encuentro inaugural de este torneo que tomará el relevo de Qatar 2022, donde se coronó la Argentina de Lionel Messi.



A falta de que se sepan qué selecciones que jugarán esta cita mundialista, la FIFA sí podrá detallar mañana las sedes de los tres anfitriones (EE.UU., México y Canadá) durante su fase de grupos.



Dallas con el AT&T Stadium de Arlington, Nueva York con el MetLife Stadium de East Rutherford y Los Ángeles con el SoFi Stadium de Inglewood son las tres favoritas para llevarse el premio gordo de acoger la final prevista para el domingo 19 de julio de 2026.



Todos ellos son estadios de la NFL: el de los Dallas Cowboys, el de los New York Giants y los New York Jets, y el de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.



Con tres países organizadores por primera vez en la historia de los Mundiales, EE.UU. asumirá la mayor parte del torneo y contará con 11 sedes de las 16 en total: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.



Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las tres sedes mexicanas y Vancouver y Toronto serán las ciudades canadienses para este Mundial.



Para México será la tercera vez que el Mundial de la FIFA desembarque en su país tras los torneos de 1970 y 1986 mientras que Estados Unidos repetirá como organizador tras la edición de 1994.



En aquella ocasión, la final del Mundial se celebró en el Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles, EE.UU.), un estadio que ahora no está entre los elegidos para este torneo.



En cuanto a los recintos de las ciudades mexicanas, el Estadio Azteca se convertirá en el primero en la historia que acoge tres Mundiales diferentes.



Por su parte, Canadá se estrenará como país organizador aunque en 2015 albergó el Mundial femenino de la FIFA.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es