O'Neill, del nacionalista Sinn Féin, se convierte en ministra principal norirlandesa

La Asamblea de Irlanda del Norte refrendó este sábado la formación de un Gobierno de poder compartido, en el que el puesto de ministro principal estará ocupado, por primera vez en la historia de la región, por un político nacionalista a través de la líder del proirlandés Sinn Féin, Michelle O'Neill.



Otra mujer, la diputada del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) -segunda fuerza-, Emma Little-Pengelly, asume el cargo de viceministra principal.



En su primer mensaje a la cámara de representantes, la líder del Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), se comprometió a trabajar para toda la sociedad norirlandesa y celebró la restauración del Ejecutivo como una puerta que abre el camino a "un futuro compartido".



La dirigente republicana destacó los esfuerzos del DUP para regresar al Gobierno, después de que su líder, Jeffrey Donaldson, levantó este jueves un veto de dos años tras cerrar un pacto con Londres que aborda sus preocupaciones sobre los arreglos comerciales pos-Brexit para la provincia británica.



"La coalición de poder compartido formada hoy aquí por los partidos debe dedicarse ahora a desarrollar una ambiciosa agenda de cambio. Esta es una Asamblea para todos, católicos, protestantes y disidentes", subrayó O'Neill.



Little-Pengelly felicitó a su ministra principal y aseguró que tratará de desempeñar su cargo con "diligencia" para aprovechar el "increíble potencial" que presenta este nuevo comienzo para Irlanda del Norte.



No obstante, recordó que, como muchos en esta cámara, creció durante el pasado conflicto y relató su experiencia tras un atentado con bomba perpetrado por el IRA cuando tenía once años de edad.



"Nunca olvidaré el miedo, el dolor y la furia", señaló la viceministra principal, quien destacó que, por suerte, la juventud norirlandesa ya no tiene que hacer frente a "ese terror".



La Asamblea de Belfast confirmó asimismo hoy la composición completa del próximo Ejecutivo, en el que aportan ministros el multiconfesional Partido Alianza y el Partido Unionista del Ulster (UUP), tercera y cuarta formación, respectivamente.

