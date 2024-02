La huelga paraliza el transporte local en toda Alemania, excepto en Baviera

Alemania, a excepción de Baviera, amaneció hoy sin transporte público local a raíz de la huelga de advertencia convocada por el sindicato del sector servicios ver.di después de que las diversas negociaciones salariales en los diferentes estados federados no arrojaran resultados.



La huelga afecta desde primeras horas de la mañana sobre todo a los escolares y personas que deben desplazarse a sus lugares de trabajo, por lo que muchos tendrán que trabajar desde casa y en caso de no tener esta opción, recurrir a la bicicleta, al tren o al coche, por lo que se esperan embotellamientos.



En principio, los paros hoy se mantendrán desde el inicio hasta el final del servicio, es decir, en general, desde las 03.00 de la madrugada (02.00 GMT) hasta esa misma hora del sábado.



En el caso de Berlín, no obstante, la huelga sólo se prolongará unas horas, hasta las 10.00 (09.00 GMT) de la mañana de hoy, mientras que algunas empresas de transporte en otras ciudades no harán huelga porque tienen convenios salariales internos.



En tanto, en Baviera, el transporte público local funcionará con normalidad, ya que en ese estado federado sigue vigente el convenio colectivo.



La huelga convocada por ver.di tiene como objetivo "presionar más a los empresarios", después de que la negociación colectiva para unos 90.000 empleados del transporte público local en más de 130 empresas municipales no haya arrojado resultados, explicó la vicepresidenta del sindicato, Christine Behle, en un comunicado.



"Tenemos una escasez dramática de mano de obra en el transporte público y una presión increíble sobre los empleados. Todos los días se cancelan autobuses y trenes en todas las zonas tarifarias porque no hay personal suficiente. Tiene que ocurrir algo con urgencia para aliviar la carga sobre los empleados", dijo.



Ver.di inició la ronda de negociación colectiva a principios de diciembre y presentó exigencias en cada uno de los estados federados.



Los diferentes convenios colectivos difieren entre sí en muchos aspectos, pero entre las principales reivindicaciones compartidas figuran la reducción de horas de trabajo a la semana, más vacaciones, días libres adicionales para los trabajadores por turnos y de noche, la limitación de turnos partidos y la reducción del tiempo no remunerado en el servicio de conducción.

