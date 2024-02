La Comisión electoral rusa detecta irregularidades en las firmas por opositor Nadezhdin

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia informó hoy de que detectó irregularidades en las firmas recogidas por el opositor Boris Nadezhdin, el único candidato que se opone a la guerra en Ucrania, para participar en los comicios presidenciales de marzo.



"Hay errores que causan sorpresa", señaló Nikolái Buláev, subjefe de la CEC, que invitó a Nadezhdin a personarse el lunes en la sede de la comisión.



Buláev, que también aludió a las firmas remitidas por el aspirante del partido Comunistas de Rusia, Serguéi Malinkovich, subrayó que la CEC pasa por alto "errores en la transcripción" de los nombres y apellidos de los firmantes, pero otra cosa es cuando se trata de "almas muertas".



"Cuando vemos decenas de personas que ya no están en este mundo, pero estamparon su firma, surgen dudas sobre las normas éticas que rigen la labor de los recolectores de firmas. En alguna medida, el candidato está implicado directamente en ello", explicó.



Destacó que la comisión envía miles de solicitudes al Ministerio del Interior para comprobar la autenticidad de las firmas presentadas por los aspirantes.



Al respecto, la jefa de la CEC, Ela Pamfílova, aseguró que la revisión de las firmas de los últimos aspirantes concluirá el lunes y el miércoles, a más tardar, se anunciará "el veredicto".



"La Comisión Electoral Central actuará estrictamente en consonancia con la legislación vigente", subrayó.



Seguidamente, Nadezhdin colgó un mensaje en su canal de Telegram en el que volvió a insistir en que, si no es registrado, se reserva el derecho a recurrir a los tribunales.



"Aunque habrá que ir a juicio contra una estructura estatal, contra el poder", aseguró.



Analistas y opositores creen que Nadezhdin tiene muy pocas opciones de ser registrado, ya que la Administración presidencial teme que aglutine a todos los descontentos no solo con la guerra, sino con la deriva autoritaria del Kremlin.



Nadezhdin presentó este miércoles ante la CEC las firmas necesarias (105.000) para registrar su candidatura a los comicios presidenciales del 17 de marzo, en los que el actual líder ruso, Vladímir Putin, se presentará a la reelección.



El liberal pudo presentar las firmas tras recibir el apoyo unánime de la oposición en la cárcel y en el exilio a su promesa de detener la campaña militar rusa en Ucrania, el primer punto de su programa electoral.



Nadezhdin calificó de "error fatal" el comienzo de la guerra en Ucrania, aunque no se ha mostrado dispuesto a devolver a Kiev los territorios anexionados por el ejército ruso.



Aunque aseguró públicamente que no lo haría, Putin reformó la Constitución en 2020 para poder presentarse a la reelección, algo que podrá volver a hacer dentro de seis años y, de esa forma, permanecer en el Kremlin hasta 2036.

