Una jueza suspende de nuevo las corridas de toros en la Plaza México

Una jueza mexicana suspendió otra vez de forma provisional las corridas de toros en la Plaza México, el mayor recinto taurino del mundo, tras un amparo solicitado por la asociación civil 'Todas y Todos Por Amor a Los Toros'.



La jueza quinta de Distrito en Materia Administrativa dictó la medida cautelar para la Monumental de la capital mexicana, donde están programados dos festejos para los días 4 y 5 de febrero y que ya habían vendido casi todo el taquillaje.



A diferencia de la suspensión que paralizó la actividad taurina en la Plaza México desde junio de 2022 hasta el 6 de diciembre del año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la cancelación, este amparo afecta ahora a la alcaldía Benito Juárez, demarcación política de la capital donde está el recinto.



La Administración local es responsable de la celebración de cualquier evento público de la naturaleza que sea.



La jueza Sandra de Jesús Zúñiga concedió la suspensión provisional en el nuevo amparo presentado contra la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México.



"Deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos”, establece la resolución de la jueza.



El fallo solo afecta a la autoridad y no a ningún particular, como la empresa Espectáculos de Monterrey Sociedad Anónima (EMSA) que gestiona el coso de Insurgentes.



Este matiz abre la puerta a que la empresa EMSA se presente en los juzgados como afectado directo para interponer un recurso.



Salvador Arias, abogado de la asociación civil Tauromaquia Mexicana, explicó a EFE que “la empresa se puede personar en el juzgado como tercero perjudicado pero difícilmente puede impedir la suspensión de las corridas del 4 y 5 de febrero”.



Esta circunstancia legal es similar a la vivida en Guadalajara, capital de Jalisco, donde un juez comunicó al Ayuntamiento la suspensión provisional.



También trasciende que EMSA gestiona la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, donde la empresa de la familia Baillères comunicó que “en apego a la decisión Judicial” se cancelaban las corridas del 26 de noviembre y 3 de diciembre del 2023.



Hasta ahora, no hay postura oficial de la gestora de la Plaza México sobre esta nueva suspensión cautelar.



Este amparo es independiente del que llevó a la suspensión en 2022, pero “lo que tiene que ocurrir es que tienen que aplicar el precedente”, es decir, considerar la resolución de la Suprema Corte que anuló la prohibición cautelar de las corridas en la Plaza México, señaló Arias.



La audiencia donde se definirá el amparo definitivo se celebrará el próximo miércoles 7 de febrero a las 09:50 horas (15:50 GMT).

