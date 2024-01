Cinco primeros ministros europeos piden un "esfuerzo colectivo" para armar a Ucrania

Los primeros ministros de Alemania, Dinamarca, Estonia, Países Bajos y República Checa pidieron este miércoles "un esfuerzo colectivo" de los países de la Unión Europea para armar a Ucrania en el largo plazo en una carta abierta publicada en el Financial Times (FT).



Los mandatarios comienzan la misiva señalando que ante los estragos del invierno, "los valientes soldados ucranianos soportan intensos e implacables ataques rusos sin que haya ninguna indicación de que la guerra vaya a terminar pronto".



Los signatarios de la carta, Olaf Scholz (Alemania), Mette Frederiksen (Dinamarca), Petr Fiala (República Checa), Kaja Kallas (Estonia) y Mark Rutte (Países Bajos), destacan que "la determinación de Ucrania para luchar persiste y sirve de inspiración para todos los que celebran la libertad y la justicia".



Sin embargo, advierten de la existencia de "problemas cruciales", entre los que destacan que ese país no tiene suficiente munición y que los compromisos de apoyo militar corren el riesgo de quedarse cortos ante las necesidades de Ucrania.



La misiva recuerda que la Unión Europea (UE) se comprometió a proporcionar a ese país un millón de piezas de munición antes de finales de marzo de 2024 y lamenta que ese objetivo no se ha cumplido.



"Pero no podemos simplemente abandonar nuestra promesa. Si los soldados ucranianos van a seguir luchando, la necesidad de munición es abrumadora", consideran Scholz, Frederiksen, Fiala, Kallas y Rutte.



Según los firmantes de la carta, la UE y sus Estados miembros han sido fuertes aliados de Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia con "un éxito tangible", pues Rusia no ha podido lograr ninguno de sus objetivos.



Creen que sus esfuerzos ahora "no deben decaer" y que, en cambio, se han de "renovar" y "redoblar" a fin de asegurar que el apoyo a Ucrania se sostiene durante el tiempo que sea necesario.



También consideran que se deben encontrar maneras de acelerar las entregas de la artillería prometida a Ucrania.



"La UE y sus Estados miembros deben renovar sus esfuerzos e intensificar su respaldo militar (...) Debe continuar siendo un esfuerzo colectivo", apunta la carta.



Los líderes hacen un llamamiento a "amigos y aliados de Ucrania a comprometerse de nuevo con un respaldo militar sostenible en el largo plazo para Ucrania como responsabilidad europea conjunta".



Alertan de que "Rusia no espera a nadie" y urgen a "actuar ahora".



"Si Ucrania pierde, las consecuencias y costes en el largo plazo serán mucho más elevadas para todos nosotros. Los europeos tenemos una especial responsabilidad. Por ello, debemos actuar. El futuro de Europa depende de ello", remarcan.

