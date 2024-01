Tres desaparecidos tras explosión e incendio en un complejo de viviendas en Países Bajos

Al menos tres personas están desaparecidas y varias sufrieron heridas tras una explosión de origen aún desconocido que causó un gran incendio la pasada noche en un complejo de apartamentos en la ciudad portuaria de Róterdam, en el oeste de Países Bajos.



Según explicó este martes el departamento de seguridad regional de la ciudad portuaria de Róterdam, se trata de "un incendio importante, partes del edificio se han derrumbado, por lo que las posibilidades de muerte son muy altas", y no se descarta la posibilidad de que los tres desaparecidos estén muertos, y que haya aún más víctimas.



El incendio, que se inició tras una explosión en el garaje, ya ha sido extinguido, aunque los bomberos no pudieron acceder al edificio durante varias horas por las dificultades que tuvo el operador de la red de gas para desenterrar las tuberías y cerrarlas para cortar el gas, y garantizar la seguridad de los bomberos.



No está claro qué causó la explosión en el garaje, ni tampoco se confirma el número total de heridos, aunque al menos un vecino fue hospitalizado en estado grave.



Decenas de viviendas cercanas sufrieron algún tipo de daños, desde las que quedaron en una situación inhabitable hasta otras que perdieron todas sus ventanas, por lo que varias casas fueron evacuadas por precaución, según el departamento de seguridad.

