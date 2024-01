Putin es registrado como candidato para las elecciones presidenciales de marzo

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido registrado como candidato para los comicios presidenciales del 17 de marzo, en los que se presentará a la reelección para un quinto mandato de seis años al frente del Kremlin, anunció hoy la Comisión Electoral Central (CEC).



La decisión adoptada por la CEC indica que el 29 de enero a las 11 horas y 23 minutos se registró como candidato al cargo de presidente de la Federación Rusa a Vladímir Putin, nacido en 1952.



La comisión electoral precisó que sólo había detectado un 0,15 % de firmas inválidas (91) -el máximo permitido es el 5 %- entre las 60.000 analizadas.



El equipo de Putin informó hace días que había recolectado más de dos millones de signaturas, aunque la oposición al Kremlin lo puso en entredicho, ya que, aduce, nadie ha visto colas frente a las sedes de la administración presidencial en todo el país.



El actual líder ruso, que dirige este país desde el año 2000 -con un paréntesis de cuatro años como primer ministro (2008-12)- concurre como candidato independiente, pero ha recibido el apoyo del partido del Kremlin, Rusia Unida, que controla ambas cámaras del Parlamento ruso.



Aunque aseguró públicamente que no lo haría, Putin reformó la Constitución en 2020 para poder presentarse a la reelección, algo que podrá volver a hacer dentro de seis años y, de esa forma, permanecer en el Kremlin hasta 2036.



Putin, de 71 años y cuya gestión es aprobada por el 80 % de los rusos, según las encuestas oficiales, debería ganar las elecciones con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76 % de los sufragios



La CEC había registrado hasta ahora a tres candidatos: el comunista Nikolái Jaritónov, el ultranacionalista Leonid Slutski y el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov.



El único aspirante opuesto a la campaña militar rusa en Ucrania con opciones de lograr el registro es el liberal Boris Nadezhdin, quien ha recibido el apoyo de la oposición en la cárcel y en el exilio.



Nadezhdin, que necesita 100.000 firmas para poder concurrir a las presidenciales, suma ya más de 200.000, que presentará el 31 de enero, el último día del plazo, según su página web.



No obstante, los analistas son pesimistas, ya que su momento el Kremlin informó a la prensa independiente de que no permitiría participar en las elecciones a un candidato que abogue por la paz.

